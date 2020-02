Quoi de neuf sur Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et HBO en février 2020

Source: HBO / Hulu / Amazon / Netflix

Ah, février. Le mois de la Saint Valentin. Et y a-t-il vraiment une meilleure façon de le dépenser qu’avec votre vieux copain Samuel L. Jackson?

Il est de retour dans le dernier opus de Shaft sur HBO. Et sur Netflix, nous avons la deuxième saison d’Altered Carbon, la suite de To All The Boys – et tous les films de la Police Academy jamais réalisés. (J’espère que vous étiez assis pour celui-là.)

Et Amazon propose sa nouvelle série Hunters, avec Al Freaking Pacino.

Et c’est parti.

Quoi de neuf sur Netflix en février 2020

Écoutez, vous êtes peut-être enthousiasmé par la deuxième saison de To All The Boys. La série Netflix Original a été un succès lors de sa première remise des gaz, et il est logique que nous ayons le suivi – surnommé PS I Love You – juste avant la Saint-Valentin.

Mais nous serions négligents de ne pas vous dire que chaque film de la Police Academy est sur Netflix en février. De la tranche originale (et hilarante), à ​​la suite de leur première affectation (vous ne regarderez plus jamais un candy bar de la même manière) à la mission absolument oubliable: Miami Beach, City Under Siege et Mission à Moscou. Les quatre premiers films sont super. Les trois derniers sont tellement mauvais qu’ils sont super.

Ou si ce n’est pas votre truc, consultez Prince in Purple Rain. (Oui, nous le chantons aussi dans notre tête.)

Et si rien de tout cela n’est votre sac, bébé, consultez absolument la deuxième saison de Altered Carbon le 27 février.

Découvrez les nouveautés sur Netflix en février 2020

Quoi de neuf sur Amazon Prime Video en février 2020

Lorsque Jordan Peele fait quelque chose de nouveau, nous le regardons. C’est juste la loi. Nous ne faisons pas les règles.

C’est donc une bonne chose que Hunters – l’Amazon Prime Original dont Peele est producteur exécutif – semble être l’un des spectacles à regarder en février.

L’essentiel est qu’Al Pacino dirige un groupe de chasseurs de nazis en 1977 à New York, car un grand groupe de méchants cherche à construire le Quatrième Reich aux États-Unis. Et cela ne peut tout simplement pas se produire.

Découvrez les nouveautés d’Amazon Prime Video en février 2020

Quoi de neuf sur Hulu en février 2020

High Fidelity est l’un de ces films que ceux d’entre nous d’un certain âge adorent. C’est drôle, pour commencer. Il a une excellente bande sonore, pour un autre. Et il y a John Cusack et Jack Black. Je ne peux pas battre ça.

Ou pouvez-vous? Le redémarrage de Hulu du favori indie n’est autre que Zoë Kravitz. Fille de Lenny. Une force de la nature à part entière.

Est-ce que ce sera le prochain grand succès pour Hulu? Esperons-le. Mais au moins, ce sera une série à regarder en février.

Quoi de neuf sur Hulu en février 2020

Quoi de neuf sur HBO en février 2020

Samuel L. Jackson est de retour dans le suivi de Shaft. De quoi d’autre avez-vous besoin sur HBO en février, non?

Eh bien, qu’en est-il de McMillion $, qui raconte l’histoire ridicule de la façon dont le jeu Monopoly de McDonald a été truqué pendant des années. (Si vous n’avez jamais entendu cette histoire auparavant, c’est fascinant. Et triste.)

De plus, John Oliver est de retour (Dieu merci), HBO présente tous les gagnants de la compétition de courts métrages HBO du Festival du film noir américain – et bien plus encore.

Quoi de neuf sur HBO en février 2020

