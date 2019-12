Quoi de neuf sur Netflix, Amazon Prime Video, Hulu et HBO en janvier 2020

Maintenant que les smartphones ont atteint leur rythme de croisière, nous nous tournons vers les services que nous utilisons pour faire bouger les choses. Et vous pourriez bien soutenir que la vidéo en streaming a fait plus pour façonner notre ingestion quotidienne de divertissement au cours des 10 dernières années que tous les Crossy Roads et Flappy Birds and Fortnites réunis. (OK, peut-être pas Fortnite.)

Peut-être qu'au lieu de révolutionner la façon dont nous regardons la télévision – encore une fois – ce sera juste la même chose. Et ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Cela signifierait simplement plus de grands spectacles originaux aux côtés des meilleurs du passé. Bien sûr, Netflix va devoir s'adapter comme une bonne partie de ces favoris vieillissants qui expédient leurs services de streaming à domicile.

Si vous cherchez à commencer la nouvelle année avec une puissance de star féminine sérieuse, il est difficile de faire mieux que ce duo. Viola Davis et Allison Janney sont dans l'Amazon Original Troop Zero.

Troop Zero raconte l'histoire d'une fille inadaptée qui rêve de vivre dans l'espace mais qui vit dans la Géorgie rurale de 1977. Lorsqu'une compétition nationale lui offre une chance de réaliser son rêve, qui sera enregistré sur le Golden Record de la NASA, elle recrute une troupe de fortune de Birdie Scouts, forgeant des amitiés qui dureront toute une vie et au-delà. Streaming le 17 janvier 2020.

Des innombrables séries et films originaux au meilleur qu'Hollywood a à offrir – en plus d'un large éventail de chaînes d'abonnement – Amazon Prime Video est un incontournable.

Hulu s'est fait un nom avec un énorme catalogue arrière et des originaux stellaires comme Le conte de la servante. Et maintenant, il a une grande écurie de chaînes en direct – et il est entièrement intégré dans le monde de Disney et Disney +.

HBO, c'est deux choses: de superbes séries et émissions originales, et certains des plus grands blockbusters qu'Hollywood a à offrir.

Et nous allons obtenir les deux en janvier 2020, bien sûr.

Pour les premiers, Le nouveau pape commence le 13 janvier. Et juste un jour plus tôt, nous aurons L'étranger. Et si vous vous demandez si c'est bon, pensez à cette recommandation de l'homme qui a écrit le matériel source. (Et qui a un passé … compliqué avec des adaptations de son travail.)