Rack Mount Mac Pro maintenant disponible à l’achat à partir de 6 499 $

Apple a publié aujourd’hui la version en rack du Mac Pro, offrant une conception adaptée à une configuration en rack. Proposé à partir de 6 499 $, le Mac Pro monté en rack propose toutes les mêmes options de configuration que le «Mac Pro» standard.

Plutôt que des pieds ou des roues, la version à montage en rack du ‌Mac Pro‌ utilise des glissières en acier inoxydable qui lui permettent d’être inséré dans un rack. La machine présente la même conception de réseau 3D pour maximiser le flux d’air et des poignées supérieures pour accéder aux composants internes.

Le modèle de base du montage en rack ‌Mac Pro‌ est le même que le modèle de base standard ‌Mac Pro‌ avec un processeur Intel Xeon W à 3,5 cœurs à 3,5 GHz, 32 Go de RAM et 256 Go de stockage.

