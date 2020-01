Rappel: Apple annoncera ses résultats du premier trimestre 2020 le 28 janvier

Pour rappel à quiconque aurait pu manquer l’annonce pendant les vacances, Apple a révélé qu’elle partagerait ses résultats pour le premier trimestre de son exercice 2020 le mardi 28 janvier.

Le rapport financier devrait être rendu public à 13 h 30. Pacific Time ce jour-là, comme d’habitude, suivi d’une conférence téléphonique avec le PDG d’Apple, Tim Cook, et le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, à 14 h 00. Pacific Time qui sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple. Cook et Maestri discuteront des résultats et des questions posées par les analystes.

Les prévisions d’Apple pour le trimestre, qui s’est déroulé du 29 septembre au 28 décembre 2019:

des revenus entre 85,5 milliards de dollars et 89,5 milliards de dollars une marge brute entre 37,5% et 38,5% des dépenses d’exploitation entre 9,6 milliards et 9,8 milliards de dollars d’autres revenus / (charges) de 200 millions de dollars un taux d’imposition d’environ 16,5% En comparaison, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 84,3 milliards de dollars au T1 2019, malgré la publication d’un avertissement de bénéfices rares en raison de la baisse des ventes d’iPhone à l’époque. Le record de revenus trimestriel de la société est de 88 milliards de dollars au premier trimestre 2018.

Les résultats d’Apple donneront un aperçu de la qualité des derniers modèles d’iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max vendus pendant la saison des Fêtes. Les appareils sont devenus disponibles à l’achat dans les magasins le 20 septembre dans de nombreux pays, neuf jours avant le début du trimestre.

Les catégories de services et d’objets portables d’Apple ont également augmenté depuis plusieurs trimestres, de sorte que les investisseurs chercheront à voir si cette tendance se poursuit.

(Merci, Leonard!)

.