Rappelez-vous la dernière fois que vous avez utilisé un fax? Les télécopieurs disparaissent-ils?

Dans un monde en évolution rapide qui est de plus en plus saturé de nouvelles technologies, de nombreuses personnes trouvent un certain confort dans la nostalgie. Nous achetons des vêtements vintage, achetons des antiquaires et des marchés aux puces, écoutons des disques vinyles et parlons de la façon dont les choses étaient. Mais tant de choses dont nous nous souvenons avec tendresse, de Super Nintendo à Ghostbusters, ont soit largement disparu, soit existent sous des formes mises à jour inconnues.

Des télécopieurs pourraient-ils se diriger vers la benne à ordures?

Avec la prolifération des plates-formes de partage basées sur le cloud, du courrier électronique professionnel et d’autres méthodes de communication numérique dans presque toutes les entreprises de nos jours, un autre élément classique pourrait être le chemin des dinosaures. Bien que les télécopieurs ne suscitent pas nécessairement les mêmes émotions nostalgiques que d’autres articles vintage, ces piliers commerciaux familiers arrivent peut-être à la fin de leur temps.

La norme du partage de documents

Pendant des décennies, il n’y avait que très peu d’options pour envoyer des documents importants d’un endroit à un autre. Vous pouvez les sceller, les tamponner et les mettre par la poste et faire attendre une semaine le destinataire pour les obtenir. Vous pourriez passer du temps et des efforts pour transporter physiquement les documents (ou plus probablement, faire en sorte que quelqu’un sous vous le fasse). Ou vous pouvez facilement et instantanément envoyer ces documents en appuyant sur un bouton.

Maintenant que nous sommes bien entrés dans la troisième décennie du 21e siècle et l’apogée de l’ère de l’information, cette dernière option pourrait ne pas avoir le facteur wow qu’elle a fait autrefois. Cependant, il n’y a pas si longtemps, le télécopieur était la seule option pour transmettre des documents commerciaux d’une succursale à une autre en moins de quelques jours.

Une (très) brève histoire de la télécopie

Le premier télécopieur a été inventé en 1843 par Alexander Bain, un mécanicien et inventeur écossais. Selon le brevet de la machine de Bain, il a été conçu pour «des améliorations dans la production et la régulation des courants électriques et des améliorations dans les montres et dans l’impression électrique et les télégraphes de signaux».

Cependant, ce n’est que dans les années 1960 que le véritable potentiel de la «machine télégraphique électrique» de Bain sera réalisé. En 1964, Xerox Corporation a créé la première version commercialisée du télécopieur moderne. Dans les années 1970, des télécopieurs étaient présents dans la plupart des grands bureaux commerciaux et constituaient la norme de partage de documents à la fin de cette décennie.

Technologie plus récente

Le télécopieur a été le roi incontesté de la technologie de communication de bureau pendant des décennies. Mais dans les années 1990, l’e-mail a commencé à faire son chemin dans le courant dominant, et les chefs d’entreprise avertis ont rapidement profité des avantages de cette technologie. Dans les années 2010, les logiciels basés sur le cloud sont devenus une norme dans la plupart des entreprises.

Bien que la grande majorité des bureaux contiennent encore un télécopieur, il n’est pas difficile de voir que la technologie numérique est la voie de l’avenir. Cependant, la télécopie pourrait-elle encore être pertinente dans les décennies à venir?

Télécopie future

Même avec la présence sans cesse croissante de la technologie numérique dans le monde des affaires, la télécopie offre toujours certains avantages uniques que d’autres ne peuvent pas. L’envoi d’un fax est toujours plus sûr que l’envoi d’un e-mail crypté. Même si vous envoyez des télécopies en ligne, la nature de la télécopie et l’utilisation des lignes téléphoniques le rendent généralement plus sûr contre les pirates potentiels que de nombreux formats de partage de fichiers numériques.

De plus, la télécopie ne nécessite aucun logiciel coûteux ni formation approfondie du personnel. C’est facile, bon marché et presque tout le monde sait déjà comment le faire. La télécopie est également toujours très populaire dans les secteurs juridique et de la santé, car les télécopies sont reconnues comme des documents légalement acceptables depuis des décennies.

D’autres formats peuvent avoir l’avantage sur la télécopie dans des domaines pratiques, flexibles et étendus. Cependant, aucun moyen de partage de documents moderne n’offre une combinaison unique de sécurité, de fiabilité, de commodité et d’accessibilité qui accompagne la télécopie. Jusqu’à ce qu’un format spécifique puisse surpasser le télécopieur dans tous ces domaines, il est difficile d’imaginer que la télécopie disparaîtra complètement.