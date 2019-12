Rapport: Apple a une «équipe secrète» travaillant sur des satellites pour transmettre des données directement aux iPhones

Apple a une équipe de recherche dédiée qui étudie de nouvelles façons de transmettre des données telles que la connectivité Internet directement aux iPhones et autres appareils, rapporte Bloombergc'est Mark Gurman.

Le fabricant d'iPhone basé à Cupertino, en Californie, compte une douzaine d'ingénieurs des secteurs de l'aérospatiale, de la conception de satellites et d'antennes travaillant sur le projet dans le but de déployer leurs résultats dans un délai de cinq ans, ont déclaré les gens, qui ont demandé à ne pas être identifiés. efforts. Les travaux sur le projet sont encore tôt et pourraient être abandonnés, ont déclaré les gens, et une direction et une utilisation claires pour les satellites n’ont pas été finalisées.

Selon le rapport, le principal objectif d'Apple est de transmettre des données à l'iPhone d'un utilisateur, ce qui pourrait réduire la dépendance à l'égard des opérateurs sans fil ou relier des appareils sans réseau traditionnel, atténuant ainsi les problèmes de couverture. Apple pourrait également explorer des satellites pour un suivi de localisation plus précis de ses appareils, permettant des cartes améliorées et de nouvelles fonctionnalités.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, aurait fait du projet une priorité de l'entreprise, et Apple augmenterait ses effectifs, avec de nouveaux experts en logiciels et en matériel ajoutés à l'équipe. L'entreprise a également embauché des cadres supplémentaires dans les domaines de l'aérospatiale et de la transmission de données sans fil et recherche des ingénieurs ayant de l'expérience dans la conception de composants pour les équipements de communication. Apple espère que l'initiative produira des résultats d'ici cinq ans.

De retour en 2017, Bloomberg a rapporté qu'Apple avait embauché John Fenwick et Michael Trela, deux cadres de Google qui ont dirigé les opérations du satellite et du vaisseau spatial du géant de la recherche. À l'époque, ce que les deux feraient chez Apple n'était pas clair, mais Bloomberg rapporte maintenant que Fenwick et Trela ​​dirigent l'équipe dédiée aux satellites et aux technologies sans fil associées.

Selon le rapport, l'équipe a récemment ajouté des personnes de l'industrie du sans fil, y compris l'ingénieur Matt Ettus, l'un des plus grands noms des technologies sans fil, Ashley Moore Williams, un cadre de longue date d'Aerospace Corp. qui s'est concentré sur les satellites de communication, et Daniel Ellis , un ancien cadre de Netflix qui a aidé à superviser le réseau de diffusion de contenu de l'entreprise. Ellis aurait une expérience dans la construction de réseaux capables de diffuser du contenu et des informations à l'échelle mondiale.

Ce qui n'est pas clair, c'est si Apple prévoit de développer ses propres systèmes de satellites ou d'utiliser une technologie au sol qui pourrait recevoir des données des satellites existants et les envoyer vers des appareils mobiles. Les plus grands fabricants de satellites sont Northrop Grumman, Lockheed Martin et Boeing.