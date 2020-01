Rapport: Apple a vendu près de 60 millions d’AirPods en 2019, captant 71% des revenus des écouteurs totalement sans fil

Nous avons entendu à la fin de l’année dernière de Bloomberg que les livraisons d’AirPods devraient doubler d’une année à l’autre, et maintenant un récent rapport confirme les attentes de croissance énormes des écouteurs entièrement sans fil d’Apple, estimant près de 60 millions de ventes, ce qui a pris près des trois quarts des revenus de l’essor. marché des écouteurs totalement sans fil.

Un récent rapport de Strategy Analytics (via Yonhap News) estime qu’Apple a augmenté les ventes d’AirPods de près de 100% en glissement annuel en 2019, comme Bloomberg l’avait prédit en novembre.

Un autre chiffre impressionnant est ces 60 millions d’envois qui représentent plus de 50% des ventes mondiales de casques totalement sans fil (TWS). Strategy Analytics voit Apple maintenir sa domination dans la catégorie pendant au moins les cinq prochaines années.

Même si d’autres fournisseurs entrent dans le segment TWS, Apple restera le fournisseur dominant dans la catégorie au milieu de la prochaine décennie.

Xiaomi et Samsung sont arrivés en deuxième et troisième position derrière Apple, avec une marge légèrement inférieure à 10% de part de marché TWS chacun.

Comme c’est le cas avec l’iPhone et les autres produits d’Apple, le rapport indique que les AirPods ont remporté un chiffre disproportionné de 71% des revenus des ventes mondiales de casques totalement sans fil.

Apple devrait vendre pour 4 milliards de dollars d’AirPods au cours du seul trimestre des vacances de 2019, dépassant le pic des revenus de l’iPod. Strategy Analytics prévoit que la croissance des AirPods et du marché des casques totalement sans fil se poursuivra.

Les revenus de gros dépasseront les 100 milliards de dollars US d’ici 2024. TWS devient rapidement une nouvelle source de revenus pour de nombreux fournisseurs de smartphones. Apple verra ses revenus non-iPhone monter en flèche avec l’aide de Beats et AirPods en 2019 et à l’avenir.

