Rapport: la série Obi-Wan Kenobi en attente à Disney Plus

Des rumeurs ont circulé (beaucoup d’entre elles provenant de sources non fiables) selon lesquelles la série solo Obi-Wan Kenobi à Disney Plus était en difficulté. Un récent rapport cite cependant deux sources connaissant la situation et confirme que la série a été suspendue.

Le rapport provient de Collider, qui a déjà brisé des scoops, il est donc raisonnable de supposer que les rapports sont légitimes. Le Hollywood Reporter a également confirmé la nouvelle avec ses sources. Inutile de dire que ce n’est pas une bonne nouvelle pour quiconque attendait avec impatience la sortie solo aux longs gestes d’Ewan McGregor en tant que célèbre Jedi.

Selon les sources, l’équipage qui était sur le plateau des studios Pinewood à Londres a été renvoyé chez lui “indéfiniment”. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la productrice Kathleen Kennedy n’était pas satisfaite des scripts, ce qui pourrait impliquer que si les scripts étaient retravaillés, la série pourrait être de retour sur la bonne voie.

THR a ajouté que la série est maintenant à la recherche d’un nouvel auteur et qu’elle est passée de six épisodes à quatre. McGregor et Deborah Chow, qui a été la première réalisatrice à diriger un projet Star Wars (elle a réalisé l’épisode 3 de The Mandalorian), sont toujours attachées.

La série, qui a commencé comme un long métrage il y a de nombreuses lunes, a été annoncée en août lors du panel Disney + à D23 Expo. Kennedy était sur place et a également confirmé que McGregor, qui a joué le rôle tout au long des préquelles de Star Wars, le reprendrait. Elle a également déclaré que les scripts avaient été écrits et que le tournage commencerait en 2020.

“Oui … Cela fait quatre ans de dire” oh, je ne sais pas. Nous avons parlé. ” Maintenant, je peux dire oui, nous allons le faire “, a déclaré McGregor sur scène.

Bien que Kennedy n’ait pas confirmé le sujet de la série, nous avions une idée. D’autres rumeurs sur les appels au casting suggéraient que Lucasfilm recherchait un acteur pour incarner un jeune Luke Skywalker, insinuant que la série se pencherait sur la longue période entre l’épisode 3: la vengeance des Sith et l’épisode 4: un nouvel espoir.

Il est intéressant de noter que Star Wars semble être dans une impasse, surtout après la réception tiède de Star Wars: The Rise of Skywalker en décembre, qui est en passe d’être le film le moins rentable de la trilogie. (Il a encore rapporté plus d’un milliard de dollars à l’échelle internationale.) Bien que RIan Johnson et Kevin Feige aient été piégés pour de nouveaux projets, aucun détail n’a été révélé. La société aurait également approché Taika Waititi (de Thor: renommée Ragnarok) pour diriger un projet. Le prochain film de Star Wars serait encore sur les rails en salles en 2022.

