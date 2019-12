Rapport: le concurrent Apple TV + de NBC offrira la télévision «en direct», exclura les émissions comme «The Office» du niveau gratuit

Le prochain service de streaming «Peacock» de NBC devrait être lancé début 2020 en tant que concurrent d'Apple TV +, Disney + et Netflix. Un nouveau rapport de CNBC offre des détails supplémentaires sur ce à quoi s'attendre lorsque Peacock fera ses débuts l'année prochaine.

Tout d'abord, CNBC double son rapport précédent concernant les prix de Peacock. Le rapport indique que NBC prévoit un niveau entièrement gratuit et supporté par la publicité, ainsi qu'une version à publicité limitée pour 5 $ par mois. Si vous souhaitez vous passer complètement de la publicité, vous devrez débourser 10 $ par mois, indique le rapport.

En plus des publicités, le niveau gratuit aura également un «contenu limité» par rapport aux deux options payantes. Par exemple, le service gratuit "n'inclura probablement pas la série complète de" The Office ", indique le rapport.

En plus de ces nouveaux détails sur les prix, CNBC Le rapport explore également comment NBC prévoit d'intégrer la télévision en direct dans Peacock. Le rapport indique que lorsque les utilisateurs lancent l'application Peacock, ils seront traités par une "vidéo en direct". Ce que cela signifie exactement n'est pas clair. CNBC suggère que la vidéo en direct pourrait provenir de NBC News Now, ou être une émission à la demande.

Les utilisateurs seront accueillis par le streaming de contenu, similaire à allumer la télévision traditionnelle, selon des personnes familières avec le sujet. La vidéo présentée pourrait être une offre en direct de NBC News Now, le service gratuit de nouvelles en continu de NBC qui s'intégrera à Peacock, ou une émission à la demande.

L'objectif est apparemment d'imiter le modèle traditionnel de télévision payante afin que les utilisateurs puissent ouvrir l'application Peacock et voir immédiatement ce qui est "en direct", puis choisir de faire défiler le catalogue de contenu arrière s'ils le souhaitent.

Le plus grand différenciateur entre Peacock et Apple TV + sera la bibliothèque de contenu. Apple TV + ne comprend actuellement qu'une collection d'émissions et de films Apple TV originaux. Peacock, cependant, intégrera «plus de 15 000 heures de contenu», y compris de nouveaux originaux et des émissions classiques telles que «The Office», «Friday Night Lights» et «Cheers».

Le service Peacock de NBC devrait actuellement être lancé en avril 2020, suggère le rapport d'aujourd'hui.

