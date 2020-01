Rapport: Le FBI a récemment déverrouillé un iPhone 11 Pro avec GrayKey, soulevant plus de doutes sur l’affaire Pensacola

Alors qu’Apple résiste fermement aux demandes de briser le cryptage de l’iPhone, de nombreuses personnes se demandent pourquoi le FBI a besoin de l’aide d’Apple en premier lieu. Il existe de nombreux outils disponibles auprès de sociétés tierces qui sont plus que capables de déverrouiller l’iPhone 5 et l’iPhone 7 utilisés par le tireur de Pensacola.

Insistant davantage sur ce point, un nouveau rapport de Forbes indique que le FBI a récemment utilisé l’un de ces outils du marché noir / gris pour déverrouiller le plus récent – et théoriquement le plus sécurisé – iPhone qu’Apple vend.

Selon le rapport, les enquêteurs du FBI en Ohio ont utilisé la boîte matérielle GrayKey pour déverrouiller un iPhone 11 Pro Max. Le téléphone en question appartenait à Baris Ali Koch, qui était accusé d’avoir aidé son frère condamné à fuir le pays en le laissant utiliser son passeport.

L’avocat de Koch a confirmé à Forbes que l’iPhone en question était verrouillé avec un mot de passe et que Koch n’avait jamais renoncé à ce mot de passe et qu’il n’était pas possible que Face ID ait pu être utilisé. Cela corrobore l’affirmation de Forbes selon laquelle GrayKey a été utilisé.

La «GrayKey» est une boîte matérielle vendue par la firme de criminalistique Grayshift qui a longtemps été utilisée par les forces de l’ordre et les enquêteurs pour accéder aux iPhones verrouillés. Les détails sur la GrayKey sont généralement cachés, y compris si elle fonctionne sur les derniers systèmes d’exploitation et iPhones d’Apple. C’est généralement pour rendre plus difficile pour Apple de corriger les vulnérabilités utilisées par Grayshift.

Les deux iPhones utilisés par le jeu de tir Pensacola étaient un iPhone 5 et un iPhone 7. Comme nous l’avons déjà dit, le FBI peut facilement déverrouiller ces appareils à l’aide de solutions tierces. En fait, le FBI pourrait probablement utiliser le même exploit qu’il a utilisé pour déverrouiller l’iPhone 5C utilisé par le tireur de San Bernardino en 2015.

Alors pourquoi le FBI, le président Trump, le procureur général William Barr et d’autres appellent-ils tous Apple à briser le cryptage de l’iPhone? La possibilité la plus évidente est qu’il s’agit d’une décision politique, conçue pour aider à faire adopter une législation qui obligerait Apple et d’autres sociétés de technologie à inclure des portes dérobées dans tous les matériels et logiciels.

Il y a aussi l’argument de l’argent. Si Apple était obligé de créer des portes dérobées dans iOS et l’iPhone, le FBI n’aurait plus à payer des entreprises comme Grayshift et Cellebrite.

Qu’est-ce que tu penses? Pourquoi le FBI prend-il publiquement position contre Apple, alors qu’il semble et a même utilisé des outils capables de déverrouiller les iPhones? Faites le nous savoir dans les commentaires.

