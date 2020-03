Rapport: les développeurs de jeux ne font pas confiance à Google Stadia ou se voient offrir une compensation suffisante pour porter des jeux

Google Stadia est un service de streaming de jeux en nuage qui a été lancé à la fin de l’année dernière. Depuis lors, il n’a pas vraiment vu un afflux énorme de jeux et il semble que beaucoup de développeurs ne prennent pas en charge la plate-forme même après tout ce temps. De plus, la qualité d’image est également discutable, car de nombreux jeux fonctionnent à des résolutions et à des fréquences d’images parfois inférieures à celles de la Xbox One X.

Récemment, Business Insider a discuté avec un certain nombre de développeurs de jeux de leurs réflexions sur Stadia. Malheureusement, certains problèmes importants sont apparus au cours de ces discussions. Le point de vente a déclaré ce qui suit au sujet de l’indemnisation.

“ Nous avons été approchés par l’équipe de Stadia ”, m’a dit un développeur indépendant de premier plan. «Habituellement, avec ce genre de choses, ils mènent avec une sorte d’offre qui vous inciterait à aller avec eux. Mais l’incitation «était plutôt inexistante», ont-ils déclaré. “C’est le court terme.” C’est une déclaration que nous avons entendue en écho de plusieurs développeurs indépendants éminents et de deux directeurs de publication avec qui nous avons parlé pour cette pièce. “C’est qu’il n’y a pas assez d’argent là-bas”, a déclaré l’un des directeurs de publication avec qui nous avons parlé. L’offre était apparemment «si basse qu’elle ne faisait même pas partie de la conversation».

Étant donné que Stadia n’a pas de base d’abonnés importante pour le moment, ni même de joueurs actifs dans un jeu comme Destiny 2, les développeurs doivent être remboursés pour leur temps de portage d’un jeu. Cependant, il semble qu’il y ait un plus gros problème de confiance. Les développeurs ont déclaré ce qui suit lorsqu’ils ont été interrogés sur le succès à long terme de Stadia.

“Si vous pouviez vous voir entrer dans une relation à long terme avec Google?” un développeur a dit. «Mais avec l’histoire de Google, je ne sais même pas s’ils travaillent sur Stadia dans un an. Ce ne serait pas quelque chose de fou que Google fait. C’est dans leur palmarès. ‘

Google a l’habitude de fermer des services qui ne fonctionnent pas et Stadia peut suivre le même chemin, même si cela est totalement improbable car de nombreux joueurs y ont déjà investi des centaines de dollars. Cependant, vous ne le savez jamais parce que l’industrie du jeu est un endroit instable.

Espérons que Google offrira plus d’argent aux développeurs et les rassurera que le service ne sera pas fermé dans un an ou deux s’il ne décolle pas comme l’espérait la société. Il y a beaucoup de menaces en ce moment, principalement du streaming de jeux cloud Xbox Project xCloud, qui a des milliers de testeurs et qui, selon la rumeur, font partie de l’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft qui a des “millions d’abonnés”, selon Phil Spencer de Xbox .

Ce qui se passe pour Stadia en ce moment, à mon avis, c’est le fait qu’il a beaucoup de jeux incroyables dans le cadre de son abonnement Stadia Pro qui coûte 10 $ par mois. Des titres comme SteamWorld Dig 2 et d’autres gemmes sont disponibles dès maintenant. Si l’entreprise continue dans cette voie, elle pourra peut-être attirer de nombreux joueurs sur la plate-forme. Je sais que c’est pourquoi j’ai toujours mon abonnement Stadia Pro, et je suis sûr qu’il y en a d’autres comme moi.

