Rapports de coupures audio et autres problèmes sur iPhone 11 avec CarPlay sans fil

Il existe certains rapports de coupures audio et d’autres problèmes lors de l’utilisation de l’iPhone 11 avec CarPlay sans fil. Beaucoup d’entre elles concernent la Mini fabriquée par BMW, mais d’autres disent que la même chose se produit avec la BMW Série 1 ainsi qu’avec les modèles Nissan et Honda…

Un fil de discussion de la communauté d’assistance Apple comprend 13 pages.

Je viens de passer d’un Iphone X à un Iphone 11 Pro. IOS 13.0 et maintenant mon Carplay sonne comme un vieux disque vinyle avec un scratch. La lecture de musique à partir du téléphone saute de façon aléatoire de 5 à 15 secondes, puis de nouveau J’ai réinitialisé le téléphone, j’ai effacé le téléphone et je n’ai mis qu’un album dessus, pas de chance. , mis à jour vers 13.1 et aucun changement, il saute toujours. Mon ancien Iphone X fonctionnant sous 13.1 fonctionne parfaitement. C’est tellement mauvais que j’écoute XM maintenant. et n’utilisez pas mon carplay pour écouter de la musique. Mon véhicule est une Mini Cooper JCW 2019, j’ai demandé au concessionnaire de réinitialiser l’ECU, toute autre idée serait merveilleuse.

[…]

J’ai eu le même problème avec mon BMW X1 2019. J’ai parcouru les mêmes étapes que vous avez faites dans lesquelles vous avez restauré votre téléphone et en fait un nouveau téléphone et une coque vide, et toujours rien. J’ai également mis à jour mon firmware dans la voiture pour voir si quelque chose aurait fonctionné et pas de chance. J’ai connecté un iPhone X fonctionnant sous iOS 13 et tout se passe bien. Je suis également retourné au magasin Apple et j’ai échangé mon iPhone 11 Pro Max avec un autre iPhone 11 Pro Max et toujours pas de chance. Je saute de la musique toutes les quelques secondes et si j’essaie de passer un appel, il passe de CarPlay à mon téléphone.

[…]

Avoir le même problème après la mise à niveau vers un 11ProMax sur mon 2016. Honda Accord. Les morceaux sautent simplement au hasard. Super ennuyeux. Cela a bien fonctionné avec mon IPhone 6S.

[…]

J’ai le même problème avec ma Nissan, j’essaie de redémarrer mon téléphone, j’essaie d’oublier l’appareil sur les paramètres CarPlay et rien

Les premiers rapports remontent à octobre de l’année dernière, et bon nombre des personnes concernées ont déclaré que cela n’avait toujours pas été résolu.

Certains utilisateurs disent que le support Apple l’a reconnu comme un problème connu, bien qu’il n’y ait pas de mot officiel. Nous avons contacté Apple et nous mettrons à jour avec toute réponse.

Les écrans CarPlay du marché secondaire s’agrandissent. Alpine a récemment annoncé une unité de taille iPad Pro, avec un modèle similaire de 10,1 pouces de Pioneer.

Si vous utilisez l’iPhone 11 avec CarPlay sans fil, avez-vous rencontré des problèmes? Veuillez répondre à notre sondage et partager les détails dans les commentaires. Veuillez noter que le sondage s’adresse spécifiquement à ceux qui utilisent CarPlay sans fil avec un iPhone 11 / Pro / Max.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: