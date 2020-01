Razer présente un ordinateur de jeu et une nouvelle manette mobile

Razer annonce généralement des tonnes d’ordinateurs portables lors de ses événements de presse, mais au CES 2020, Razer fait les choses un peu différemment. Cette fois, il présente un PC de jeu, un nouveau contrôleur mobile et un concept de routeur 5G. Commençons par le Razer Tomahawk.

Le Razer Tomahawk N1 est un PC de jeu compact, doté d’un corps tout en aluminium avec verre trempé sur les côtés. La machine de bureau sera livrée dans des configurations allant jusqu’à un Intel Core i9 et prend en charge jusqu’à 64 Go de RAM DDR. Il existe également des graphiques Nvidia RTX 2080.

Les mini-ordinateurs de bureau sont généralement pénibles quand vient le temps de les ouvrir pour le dépannage ou d’effectuer une mise à niveau, mais le Tomahawk N1 est conçu pour un accès facile. Le bureau dispose d’un mécanisme de verrouillage et de glissement que vous tirez pour avoir accès aux composants internes. L’appareil dispose d’un GPU standard dans un emplacement, et dans l’autre correspond à la carte mère et à tous les autres composants importants. La carte mère est conçue pour être facile à retirer si vous souhaitez la remplacer par une nouvelle. Bien sûr, tous les composants comme la RAM, le SSD, le processeur et les ventilateurs sont accessibles et évolutifs.

Le PC de jeu Tomahawk sera disponible dans le courant du premier semestre 2020, mais il n’y a pas encore de prix ou de détails de version complets. L’étui Tomahawk N1 sera également disponible en tant que produit autonome si vous aimez le design du Tomahawk mais souhaitez le construire vous-même à partir de zéro.

Passant au nouveau contrôleur de jeu de Razer, le Razer Kishi est conçu pour un gameplay à faible latence sur les appareils Android ou iOS. Alors que le Razer Junglecat était principalement destiné aux propriétaires de Razer Phone 2, le Kishi offre un design qui convient à la plupart des smartphones. Razer dit qu’il y aura une version iPhone et une autre avec USB-C.

Le Kishi fonctionnera avec la plupart des jeux Android et iOS avec prise en charge du contrôleur et est également conçu pour fonctionner avec des services de streaming comme GeForce Now et Microsoft XCloud.

Razer ne nous a pas dit le prix exact mais a confirmé qu’il arrivera au début de 2020.

La 5G est encore jeune, mais elle est de plus en plus ciblée par les entreprises technologiques qui espèrent entrer tôt sur le marché. Razer ne plonge peut-être pas tête première, mais il explore l’idée avec le concept de routeur domestique Sila 5G.

Le routeur 5G est un périphérique de mise en réseau à haute vitesse conçu pour les joueurs, offrant une latence ultra faible pendant le jeu stationnaire et mobile. L’appareil dispose également du moteur Fastrack, une fonctionnalité de qualité de service intelligente qui donne la priorité à la bande passante pour les appareils et les applications pour les jeux et le streaming à haute vitesse. Le routeur peut même prioriser des appareils spécifiques comme un ordinateur de bureau ou même la Xbox. Il est également facilement contrôlé via une application mobile (Android et iOS.)

Oui, nous avons vraiment obtenu un communiqué de presse Razer sans annonce pour ordinateur portable. La plupart. Razer n’a pas officiellement annoncé de nouveaux ordinateurs portables, au lieu de cela, il a annoncé son intention de lancer la prochaine génération d’ordinateurs portables de jeu Razer Blade plus tard cette année (parce que nous ne l’aurions jamais deviné.) La prochaine génération comprendra les dernières technologies, y compris Intel de 10e génération Processeurs Core I-Series et panneaux de fréquence de rafraîchissement jusqu’à 300 Hz.