Réalisateur Rian Johnson: Apple ne laisse pas les méchants utiliser les iPhones sur l’appareil photo dans les films

Dans une interview accordée à Vanity Fair aujourd’hui, Rian Johnson, qui a réalisé le film populaire “Knives Out”, a partagé une friandise intéressante sur les offres de placement de produits iPhone pour les films. Apple, dit-il, autorise l’utilisation des iPhones dans les films, mais les méchants ne sont pas autorisés à avoir des iPhones sur l’appareil photo.

Le passage pertinent commence à 2:50 dans la vidéo

Aussi une autre drôle de chose, je ne sais pas si je dois dire ça ou non … Pas parce que c’est comme lascif ou quelque chose, mais parce que ça va me visser sur le prochain film mystère que j’écris, mais oubliez ça, je ‘ Je vais le dire. C’est très intéressant.

Apple … ils vous permettent d’utiliser des iPhones dans les films mais – et c’est très important si vous regardez un film mystère – les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhone sur la caméra.

Alors oh nooooooo, chaque cinéaste qui a un méchant dans son film qui est censé être un secret veut me tuer en ce moment.

Apple est connu pour avoir des règles strictes sur la façon dont les appareils sont utilisés, représentés et photographiés. Dans le cadre de ses directives d’utilisation des marques déposées et des droits d’auteur d’Apple, par exemple, Apple dit que les produits Apple ne devraient être présentés que «sous le meilleur jour, d’une manière ou d’un contexte qui se répercutent favorablement sur les produits Apple et sur Apple Inc.»

Comme l’ont noté les membres de notre forum, les gens ont souligné dans le passé que ce sont les bons gars qui utilisent les produits Apple dans les émissions de télévision dans les films. Lorsque “24” était à l’antenne, Wired a écrit à propos d’une théorie des fans selon laquelle les gentils utilisent des Mac tandis que les méchants utilisent des PC, ce qui s’est avéré exact.

Compte tenu de cette friandise de Johnson, qui est un réalisateur très respecté, de nombreuses personnes peuvent regarder des films avec un œil beaucoup plus vif sur les appareils que les acteurs et actrices utilisent pour détecter les détails cachés.

