Realme Band Review: Il suffit d’acheter un Xiaomi Mi Band 4

Les trackers de fitness abordables sont un sou et une douzaine, et la plupart des marques de smartphones chinois en ont un dans leur arsenal. Le Mi Band 4 de Xiaomi reste l’un des trackers de fitness les plus populaires à ce jour. En fait, la société en a expédié plus d’un million dans les premiers jours suivant sa mise en vente. Il n’est donc pas surprenant que l’archi-némésis Realme ait décidé d’entrer dans la mêlée avec sa propre vision du tracker de fitness abordable.

Mais à quoi sert un tracker de fitness s’il ne fait pas son travail avec précision? J’ai passé une semaine à tester le tout nouveau tracker d’activité de Realme pour voir s’il est bon. Lisez notre critique de Realme Band pour en savoir plus.

Design: familier et fonctionnel

Le Realme Band utilise une conception simple et utilitaire. Nous l’avons déjà vu – un module central sans fioritures avec des sangles en silicone de chaque côté. J’aime la légèreté du groupe. En fait, le poids est la seule caractéristique qui se démarque vraiment. À 20 g, c’est de loin l’un des trackers de fitness les plus légers que j’ai essayés; vous le remarquez à peine sur votre poignet au cours de votre journée.

Malheureusement, Realme a fait trop d’omissions pour atteindre ce poids et ce prix. Commençons par l’affichage.

L’écran de 0,96 pouce est un écran LCD couleur et vous pouvez échanger les cadrans de la montre pour un peu de personnalisation. Realme a promis une mise à jour qui permettra plus de personnalisation à l’avenir. L’affichage est cependant tristement sombre. En fait, il est presque impossible de voir à l’extérieur. Cela pose problème pour un appareil destiné à suivre les activités.

L’écran est tristement sombre et impossible à voir à l’extérieur.

Tous les contrôles sont gérés via le bouton capacitif monté sous l’écran. Il n’y a pas grand-chose. Appuyez sur le bouton pour basculer entre le suivi de la fréquence cardiaque, les trois modes de fitness intégrés et appuyez longuement pour les activer.

Realme a intégré le port de charge USB directement dans le module de suivi. Vous n’aurez plus besoin d’aller chercher un autre câble de charge propriétaire. Retirez le bracelet en silicone et vous êtes prêt à brancher la montre sur n’importe quel chargeur USB standard.

La batterie de 90 mAh prend environ une heure pour se recharger et dure environ une semaine entre les charges. Il n’est pas aussi durable que le Mi Band 4, mais je suppose que c’est une concession que vous devez faire pour atteindre le prix bas.

Le Realme Band est-il bon en suivi de fitness?

La réponse courte: pas vraiment. Le Realme Band n’a pas de gyroscope, ce qui signifie qu’il lui manque les données nécessaires à une analyse granulaire de la condition physique. Au lieu de cela, vous devez vous contenter d’un accéléromètre, ce qui est assez bon pour le suivi des pas mais pas beaucoup plus.

Suivi des activités Suivi des étapes



Si votre objectif est d’augmenter votre nombre de pas quotidiens, le Realme Band devrait suffire. J’essaie d’augmenter mon nombre de pas quotidiens depuis la mise en place du verrouillage COVID-19, et les rappels périodiques pour me lever et faire un petit tour dans le bureau à domicile étaient les bienvenus. Le suivi des étapes est également assez fiable. Comparé à mon Fitbit Ionic, le Realme Band comptait quelques pas de trop, mais pas assez pour gâcher les résultats dans une large mesure.

La montre vous permet de stocker trois modes d’activité. Il s’agit notamment de la course à pied, de la musculation, du yoga, des modes de rotation, etc. Pour plaire à un public plus large, Realme a également inclus un mode cricket. Malheureusement, le gyroscope manquant fait vraiment mal au groupe ici. Il y a peu de données à trouver au-delà de la perte de calories, et je ne ferais pas beaucoup confiance aux zones de fréquence cardiaque car j’ai trouvé que la surveillance de la fréquence cardiaque était extrêmement inexacte.

La montre prend une mesure de la fréquence cardiaque toutes les cinq minutes et vous pouvez la basculer en mode manuel pour prolonger la durée de vie de la batterie. Pendant un entraînement, le moniteur de fréquence cardiaque reste activé pendant toute la durée. Comparé à mon Fitbit Ionic, que j’ai trouvé assez précis, les lectures du Realme Band étaient partout – au point qu’il mesurait une fréquence cardiaque de course pendant que je me détendais avec désinvolture, et vice-versa pendant un entraînement intense. :hausser les épaules:

Le Realme Band fait assez bien le suivi du sommeil et peut parfaitement présenter les données du cycle de sommeil. Le poids plume-léger fonctionne certainement en faveur du groupe, car je n’ai ressenti aucune gêne à le porter au lit.

Le Realme Band fonctionne-t-il comme une montre intelligente?

Le Realme Band n’est certainement pas une montre intelligente, mais vous pouvez l’utiliser pour garder une trace des notifications et des alertes – lorsque l’application fonctionne, bien sûr.

L’association du groupe avec le téléphone de votre choix nécessite l’application Realme Link. L’application est peut-être le maillon faible ici. Sans jeu de mots. Plus souvent qu’autrement, je n’arrivais tout simplement pas à faire l’appli avec le groupe. De plus, la synchronisation des entraînements mis à jour était une nuisance.

Paramètres de Realme Link Realme Band Watch Faces



Lorsque cela fonctionne, vous pouvez parcourir une liste des applications prises en charge pour activer la prise en charge des notifications. L’expérience a été suffisamment floconneuse pour que je ne recommande vraiment à personne d’acheter le Realme Band si les notifications sont une priorité.

Dois-je acheter le Realme Band?

Le Realme Band n’est pas une mauvaise entrée dans le monde du suivi de la condition physique. Cependant, le comptage de pas seul n’est pas une mesure sérieuse. Si tout ce que vous voulez, c’est un peu d’incitation à marcher plus pour obtenir quelques étapes supplémentaires, le tracker est un moyen abordable de fournir cette motivation.

Le Realme Band est une entrée abordable dans le monde du suivi des pas, mais apparaît comme un produit de première génération évident.

Cela dit, le Xiaomi Mi Band 4 coûte un peu plus cher, offre un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus large et, plus important encore, offre une expérience utilisateur beaucoup plus soignée et cohérente. Cela vaut à lui seul la légère prime que vous devez payer. Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour un peu plus de 30 $.

Le Realme Band est un produit décent de première génération, mais la plupart des acheteurs devraient simplement aller de l’avant et obtenir le Mi Band 4 à la place.

