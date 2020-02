Realme C3 avec chipset Helio G70, batterie 5000mAh fait ses débuts en Inde pour 6999 ₹ (98 $)

Realme a lancé aujourd’hui le premier smartphone au monde alimenté par le chipset Helio G70 de MediaTek, surnommé le Realme C3. Le nouveau Realme C3 est le dernier ajout à la gamme de smartphones d’entrée de gamme de la société pour le marché indien. Il succède au Realme C2 que la marque avait lancé en avril dernier.

Le téléphone sera en vente dans le pays à partir du 14 février via Flipkart et Realme.com en Blazing Red et

Couleurs bleu glacé. Bien qu’il soit initialement vendu exclusivement en ligne, Realme indique que le téléphone d’entrée de gamme sera disponible dans les magasins hors ligne à travers le pays à partir du 20 février. La société a évalué la variante de base 3 Go / 32 Go du téléphone à 6 999 ₹ (98 $), tandis que la variante 4 Go / 64 Go coûtera 7 999 ₹ (112 $).

Le Realme C3 est alimenté par le dernier chipset Helio G70 de MediaTek, qui comprend deux cœurs Cortex-A75 cadencés à 2 GHz et six cœurs Cortex-A55 axés sur l’efficacité fonctionnant à 1,7 GHz. Il arbore un grand écran “Mini-drop” de 6,5 pouces avec une résolution HD + et un rapport écran / corps revendiqué de 89,8%. L’encoche goutte d’eau en haut de l’écran abrite un appareil photo selfie 5MP.

À l’arrière du Realme C3 se trouve une configuration à double caméra comprenant un capteur principal 12MP et un capteur de profondeur 2MP pour les portraits. Garder les lumières allumées est une énorme batterie de 5000 mAh, censée fournir jusqu’à 20,8 heures de temps de lecture YouTube. Le téléphone est également compatible avec la charge inversée. Côté logiciel, Realme C3 est la première de la marque à exécuter Realme UI, basée sur Android 10.

