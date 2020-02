Realme confirme le nom et les spécifications du X50 Pro 5G dans un nouveau teaser

On dirait que Samsung n’est pas le seul à sauter le pistolet lorsqu’il s’agit de révéler ses nouveaux téléphones avant le lancement. Realme a également un concurrent Snapdragon 865 dans la course phare cette année et grâce au CMO de la société, Xu Qi Chase et à un communiqué de presse, nous en savons maintenant un peu plus à ce sujet.

L’exécutif de Realme a publié une capture d’écran de la section «À propos du téléphone» de l’appareil sur la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo. L’image révèle clairement que le téléphone s’appelle le Realme X50 Pro 5G, un successeur du X50 5G. Il détaille également quelques-unes de ses spécifications.

Weibo

La plupart du texte de l’image est en chinois, mais les traductions révèlent que le Realme X50 Pro 5G sera alimenté par le SoC Snapdragon 865. Realme a confirmé plus tard le nom du X50 Pro 5G dans un communiqué de presse à Android Authority, ainsi que la présence du chipset phare haut de gamme.

Sinon, la capture d’écran ci-dessus montre également que le téléphone est livré avec Realme UI sur Android 10, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est fort probable qu’il existe d’autres configurations que Realme n’a pas encore annoncées. Le dernier détail que montre la capture d’écran est la prise en charge de deux cartes SIM. Cependant, nous ne savons pas si le téléphone dispose d’un emplacement pour carte microSD dédié ou non.

Quand le Realme X50 Pro 5G se lance-t-il? Eh bien, le communiqué de presse susmentionné de la société indique qu’il arrivera au MWC 2020. Realme devrait également dévoiler sa première télévision lors de l’événement. Attendons de voir ce que l’entreprise a en réserve.