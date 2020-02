Realme dévoilera son prochain produit phare au MWC 2020

Une télévision intelligente n’est pas le seul produit que Realme a en réserve pour le MWC 2020. Comme l’aile européenne de la société a tweeté plus tôt aujourd’hui, la marque indienne, qui a connu une croissance incroyable au cours de l’année dernière, regarde également le salon pour le lancement de son prochain vaisseau amiral.

Mettez les coordonnées ci-dessus dans Google Maps et vous serez redirigé vers Fire de Barcelona, ​​le lieu annuel du MWC. La partie “1er lancement mondial” du tweet est également intéressante et suggère que le prochain produit phare de la société pourrait être publié simultanément dans plusieurs endroits à travers le monde, contrairement à ses lancements précédents, qui se concentraient généralement sur l’Inde et la Chine en premier.

Tout comme il l’a fait avec X2 et X2 Pro, le prochain produit phare de l’entreprise sera probablement une version améliorée de son premier smartphone 5G, le X50. Lancé le mois dernier, le X50 5G dispose d’un écran LCD de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz de qualité phare. Cependant, là où il s’écarte de la plupart des produits phares modernes, ce sont ses spécifications, le téléphone ne portant qu’un Snapdragon 765G.

Le prochain vaisseau amiral, probablement appelé X50 Pro, aura probablement le dernier et le plus grand de Qualcomm: le Snapdragon 865. Il va sans dire qu’il aura également une connectivité 5G.

Le X50 est livré avec un appareil photo primaire 64MP, un téléobjectif 12MP, un capteur ultra large 8MP et un vivaneau macro 2MP. Espérons que la configuration de la caméra du X50 Pro sera une amélioration significative par rapport à son frère plus abordable. L’autre chose qui fera ou cassera le téléphone sera son prix, un domaine où Realme est connu pour être particulièrement agressif.

