Realme promet une révélation le 7 janvier pour le X50, son premier téléphone 5G

Après une série de communiqués budgétaires qui ont fait de Realme une force incontournable, l'ancienne filiale OPPO s'est tournée vers le haut de gamme de l'espace smartphone. Le Realme X2 Pro a été le premier véritable produit phare de la société, avec un Snapdragon 855+ haut de gamme, un écran à 90 Hz et un prix qui est inférieur à presque tous les autres produits phares de sa concurrence. Cependant, il manquait le gros mot à la mode qui faisait les vagues en 2019 – 5G – et la société cherchait à se lancer dans l'action de réseautage de nouvelle génération.

La marque chinoise avait déjà dévoilé son prochain smartphone alimenté en 5G via les réseaux sociaux le mois dernier, mais nous avons maintenant une date de sortie ferme pour le téléphone haut de gamme de Realme. Nous devrons attendre la nouvelle année pour voir un lancement officiel, mais pas trop longtemps, car le X50 5G est prévu pour une révélation le 7 janvier.

Le téléphone prend en charge à la fois la connectivité autonome (SA) et non autonome (NSA), offrant une partie de la prise en charge 5G la plus large disponible sur un smartphone. Malheureusement, bien que le X50 5G devance le X2 Pro dans le département de connectivité, il évitera le processeur phare de ce dernier pour le Snapdragon 765G plus abordable. C'est le même processeur que celui trouvé dans le prochain Reno 3 d'OPPO et, tout comme ce téléphone, le X50 devrait également arborer ColorOS 7 dès la sortie de la boîte.

En outre, les teasers de la société mentionnent l'inclusion d'une version améliorée de la technologie de charge rapide OPPO Super VOOC 4.0 qui permettra au téléphone de passer de 0% à 70% en seulement une demi-heure. Bien que Realme n'en ait pas fait mention jusqu'à présent, les rumeurs de l'industrie suggèrent que le téléphone sera accompagné d'une variante Lite du même; nous en entendrons peut-être plus à ce sujet avant la révélation du 7 janvier.

