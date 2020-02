Realme TV pourrait être en route, probablement au MWC 2020

Realme publie un flux constant de smartphones hautement réputés (et certains accessoires mobiles) depuis un peu moins de deux ans maintenant. Il semble que la société soit prête à élargir considérablement son portefeuille en 2020, et un Realme TV pourrait être l’un des premiers nouveaux produits que nous voyons (via GizmoChina).

Francis Wang, le directeur marketing de Realme Mobiles, a posté sur Twitter laissant entendre qu’un Realme TV est en préparation et sera probablement lancé au Mobile World Congress 2020. Bien qu’il ne sorte pas et ne le dise pas directement, nous sommes assez confiants que c’est ce que il veut dire dans le tweet.

Voyez par vous-même ci-dessous:

Tu vas entendre quelque chose d’excitant sur TV sur MWC! #realmeForEveryIndian

– Francis Wang (@FrancisRealme) 1 février 2020

Realme est une sous-marque de BBK, qui supervise également Oppo, Vivo et OnePlus. Le OnePlus TV a atterri en 2019, il est donc possible que le Realme TV s’inspire de la conception et des fonctionnalités de cet appareil.

Étant donné que Realme se concentre principalement sur le marché indien et que Wang inclut un hashtag «#realmeForEveryIndian», il y a fort à parier que ce Realme TV, s’il existe, sera principalement axé sur les consommateurs indiens.

En dehors de Realme TV, nous nous attendons également à ce que la société lance des groupes de fitness et peut-être même une smartwatch à un moment donné cette année.

Pour plus d’informations sur ce que nous attendons du MWC 2020, assurez-vous de consulter notre résumé des rumeurs ici.