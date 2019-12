Realme X2 Review: battre Xiaomi à son propre jeu

2019 a été une grande année pour Realme. Avec une série régulière d'appareils performants et bien reçus, la société a réussi à augmenter sa part de marché à pas de géant. Maintenant, avec le Realme X2, la société termine l'année avec une nouvelle version à succès. Le téléphone vise directement le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, et à bien des égards le remplace en tant que champion de milieu de gamme.

Dans Android Authority Avis sur Realme X2, nous découvrons s'il a ce qu'il faut pour gagner la couronne du meilleur téléphone de milieu de gamme.

À propos de cet avis: J'ai écrit cet avis sur Realme X2 après avoir passé une semaine avec le téléphone comme appareil principal. Realme India a fourni l'appareil, qui exécutait Android 9 Pie avec ColorOS v6.1.

Realme X2 Review: La vue d'ensemble

Le Realme X2 affronte de grands téléphones tels que le Redmi Note 8 Pro, le Redmi K20, le Nokia 7.2 et bien d'autres. Alors que le X2 offre un puissant mélange de puissance, de conception et d'imagerie, les téléphones de Redmi ne sont pas en reste.

En fait, le Redmi K20 met l'accent sur l'ajustement et la finition et la qualité de construction, tout en conservant les autres qualités pour lesquelles les milieux de gamme de Xiaomi sont connus.

Pendant ce temps, le Nokia 7.2 offre un design unique et magnifique et l'associe à une version propre d'Android.

Qu'y a-t-il dans la boite

Realme X2

Chargeur 30W

Câble USB-C

Outil d'éjection SIM

Boîtier en TPU

Guide de démarrage rapide

Realme fournit tous les éléments essentiels pour vous permettre d'être opérationnel avec votre smartphone. Le téléphone est livré avec un protecteur d'écran pré-appliqué, ainsi qu'un étui TPU basique mais fonctionnel dans la boîte.

Conception

158,7 x 75,2 x 8,6 mm

Gorilla Glass 5 avant et arrière

Cadre en polycarbonate

Encoche goutte d'eau

USB-C

Prise casque

Le Realme X2 présente la prochaine étape du processus de conception de l'entreprise. Il a été fortement inspiré par le Realme XT et le Realme X2 Pro, bien que quelques concessions aient été faites pour atteindre un prix inférieur.

L'aspect le plus accrocheur du téléphone doit être l'arrière. Realme nous a envoyé la nouvelle variante de couleur vert perle et elle a l'air absolument attirante. Il y a une finition métallique très brillante avec un motif de dégradé subtil mais magnifique qui change en fonction de la façon dont la lumière la frappe. Malheureusement, la finition haute brillance est un aimant à empreintes digitales, et vous passerez pas mal de temps à garder le téléphone propre si vous choisissez de ne pas utiliser d'étui.

La marque Realme repose dans le coin inférieur gauche, tandis que le module de caméra quad se trouve en haut. Un anneau en or autour de la lentille principale accentue encore le design. Le module de caméra dépasse du corps du téléphone, ce qui signifie que le téléphone a tendance à vaciller lorsqu'il est placé sur une surface plane. Cela permet également une prise en main maladroite car votre index reposera probablement directement sur l'ensemble de la caméra.

La disposition des boutons est standard avec les bascules à volume divisé sur la gauche et un bouton d'alimentation accentué d'or sur la droite. Une pression rapide sur le bouton d'alimentation active Google Assistant et une pression longue fait apparaître les options standard de mise hors tension et de redémarrage. Le cadre du Realme X2 est fait d'un matériau en polycarbonate, un pas en arrière par rapport au Realme X2 Pro. La sélection de ports comprend USB-C, une prise casque et une grille de haut-parleur le long du bord inférieur.

L'avant du téléphone est une affaire standard. Le grand écran de 6,4 pouces est entouré de minces lunettes. Une encoche goutte d'eau ne prend pas trop de place. L'écran ne se courbe pas tout à fait dans le cadre et vous pouvez le sentir lorsque vous tenez le téléphone dans votre main. Personnellement, je pense que cela a aidé à améliorer l'adhérence.

J'ai trouvé le scanner d'empreintes digitales sous-affichage rapide et fiable.

Le téléphone est doté d'un lecteur d'empreintes digitales optique sous-affichage Goodie. Je l'ai trouvé rapide et généralement fiable avec quelques ratés dans mon temps avec le téléphone.

J'aime vraiment ce que Realme a fait avec le matériel du X2. Le téléphone a fière allure et, tout aussi important, se sent bien. Pesant seulement 182 g, vous pouvez le tenir confortablement en déplacement. Mon seul reproche avec la conception, et cela pourrait être tatillon, est l'écart entre le panneau de verre arrière et le cadre en polycarbonate. Non, le téléphone n'a pas d'indice IP.

Afficher

AMOLED 6,4 pouces

2 340 x 1 080 pixels

402ppi

L'écran du Realme X2 est un magnifique canevas pour la consommation multimédia. Bien qu'il y ait une encoche de goutte d'eau, je n'ai pas trouvé que c'était un obstacle et je me suis habitué rapidement.

L'écran s'incline vers des tons plus froids et n'est pas très naturel. Il est possible de l'ajuster, mais je n'ai pas observé de différence drastique. Un problème plus important est que le niveau de luminosité maximal atteint environ 418 nits, ce qui n'est pas très bon. Si vous prévoyez d'utiliser le téléphone lorsque vous êtes dehors et au soleil, la visibilité sera un problème.

Performance

Qualcomm Snapdragon 730G

Adreno 618 GPU

4/6/8 Go de RAM

64/128 Go de stockage

Le processeur du Realme X2 est une version optimisée du SoC Snapdragon 730 standard. Il contient le même GPU Adreno 618, mais il est plus finement réglé. Oppo utilise le même chipset dans son Reno 2.

Le Snapdragon 730G est suffisamment puissant pour parcourir presque toutes les tâches ou tous les jeux que vous lui lancez.

Alors que le Snapdragon 730G est positionné comme un chipset de milieu de gamme, il offre plus que suffisamment de grognement pour exécuter presque tout ce que vous lui lancez. J'ai trouvé que la combinaison de matériel et de logiciels était bien réglée pour les jeux et l'utilisation quotidienne. Je n'ai remarqué aucun décalage ni bégaiement. Issu du plus puissant OnePlus 7T Pro, j'ai à peine remarqué une baisse des performances.

Le GPU à cadence plus élevée aide au jeu. Les longues sessions dans PUBG et Call of Duty Mobile étaient un jeu d'enfant, et le téléphone a pu jouer aux jeux avec les graphismes au maximum. Je n'ai remarqué aucune chute de cadre, et bien que le téléphone se soit réchauffé, il n'a jamais atteint un degré de chaleur inconfortable.

Les résultats de référence montrent d'excellentes performances pour un mid-ranger. Dans l'indice de référence AnTuTu centré sur le processeur, le téléphone marque 260714 points, ce qui le place bien devant les 228519 points marqués par le Redmi Note 8 Pro. Le Realme X2 réussit également bien dans le benchmark 3D Mark axé sur le GPU, où il a réussi 2408 points.

Batterie

4000 mAh

Charge rapide de 30 W

Une batterie de 4000 mAh est désormais une norme dans le segment et ne se démarque pas vraiment d'elle-même. L'optimisation de la batterie, cependant, joue un grand rôle et Realme a fait un très bon travail ici. Une journée complète d'utilisation n'est certainement pas difficile à obtenir. De façon réaliste, j'ai pu passer un jour et demi entre les charges.

La charge de 30 W est la plus rapide que vous puissiez obtenir dans le segment.

Lorsqu'il s'agit de charger le téléphone, le Realme X2 est l'un des plus rapides, sinon le plus rapide dans l'espace de milieu de gamme. Le téléphone prend en charge la norme VOOC 4.0, qui vous permet de recharger le téléphone à des vitesses de 30 W. Lors de mes propres tests, j'ai pu charger le téléphone de 0 à 100% en 72 minutes, ce qui est incroyablement rapide pour une batterie de cette taille.

Logiciel

Le Realme X2 est livré avec Color OS 6.1 fonctionnant sur Android 9 Pie. Oui, une mise à niveau vers Android 10 est en vue. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à ajouter à Color OS; c'est toujours la même peau que vous aimez ou détestez. Cependant, il est difficile d'ignorer la grande variété d'options de personnalisation que Color OS propose pour l'ajuster à votre guise.

La configuration par défaut place toutes les icônes sur le style iPhone de l'écran d'accueil. Il est assez facile de passer à une configuration de tiroir d'application. Vous pouvez changer d'animation et les accélérer. De plus, l'ombre de notification a été thématisée.

Color OS offre une multitude d'options de personnalisation.

J'aime que Color OS vous permet d'ajuster les gestes exactement comme vous les aimez, mais vous pouvez également revenir à une configuration de navigation basée sur des boutons. D'un autre côté, nous commençons à voir un nombre croissant d'applications tierces préinstallées, ce qui n'est pas idéal. Beaucoup d'entre eux peuvent être supprimés, mais certains ne le peuvent pas. Alors que Xiaomi l'a fait passer au niveau supérieur avec des publicités interstitielles, il est inquiétant de voir Realme se diriger dans la même direction.

Caméra

Caméras arrière 64MP primaire, F/1,8 8MP ultra large, F/2,2 Macro 2MP, F/2,4 Capteur de profondeur 2MP, F/2,4



Caméra frontale

Capture vidéo 4K, 30FPS

Comme la plupart des produits de Realme, le Realme X2 est également livré avec une configuration à quatre caméras. Les caméras couvrent une gamme de focales, ce qui devrait vous permettre de capturer un éventail de scénarios potentiels. Le Samsung GW1 est le capteur principal. Curieusement, la caméra abandonne la caméra téléobjectif du X2 Pro pour une caméra macro dédiée.

Il y a eu quelques jours nuageux ici à Delhi, et les paramètres n'étaient guère idéaux pour un test de caméra correct. Cependant, le Realme X2 a fait mieux que ce à quoi je m'attendais. Comme tous les autres téléphones Realme jusqu'à présent, l'appareil photo a tendance à pousser les tons bleus. Les détails sont assez bons, mais par temps couvert, il est facile de voir des taches lors de l'observation des pixels. L'appareil photo s'appuie sur la netteté pour obtenir un aspect plus net.

La caméra ultra grand angle à 119 degrés est un pas en avant par rapport au module principal en termes de qualité d'image. Il y a une douceur perceptible aux images grand angle, ainsi qu'une distorsion importante autour des bords. La plage dynamique prend également du recul, avec des détails perdus dans les zones sombres. Cela servira en un rien de temps, mais la qualité d'image pure n'est pas proche de ce que vous obtenez du tireur principal.

La caméra du Realme X2 est capable de capturer des photos très détaillées de près, et à part la teinte bleue, les couleurs semblent assez fidèles à la réalité.

Je ne suis pas entièrement convaincu par cette tendance des macro-caméras. La résolution 2MP est trop faible pour être utile. Cependant, si vous aimez prendre des photos en gros plan, le Realme X2 peut capturer une image nette à environ 4 cm du sujet. Comme vous pouvez le voir sur l'image d'exemple, les résultats semblent passables, mais vous ne voulez certainement pas les mettre sur des impressions de format affiche.

De manière générale, le Realme X2 offre d'excellents résultats d'imagerie qui non seulement correspondent à la concurrence, mais souvent au-dessus. La caméra selfie, en particulier, prend d'excellentes images. Vous pouvez jeter un oeil à des exemples d'images en pleine résolution ici.

Je pense qu'il vaut la peine de mentionner l'application appareil photo sur le Realme X2. Bien qu'il s'agisse à peu près de la même application que celle que nous avons vue auparavant sur Color OS, j'aime la façon dont tout est logiquement organisé et la facilité d'accès à la fonctionnalité principale.

La qualité vidéo est très bonne pour un mid-ranger et peut facilement résister à des concurrents tels que Xiaomi. Vous pouvez prendre jusqu'à 30 images par seconde en 4K et les images sont nettes et détaillées. De plus, vous pouvez prendre jusqu'à 960 images par seconde pour un ultra-ralenti, bien que la résolution soit limitée à 720p. Les images semblent suffisamment correctes si vous avez suffisamment de lumière ambiante.

l'audio

Prise casque

Pas de support aptX

Le Realme X2 comprend une prise casque avec un son moyen. Bien que je n'entende pas beaucoup de sifflement bas de gamme, la séparation stéréo n'était pas bonne lorsque j'écoutais de la musique avec un casque de qualité. Les niveaux de volume de pointe ne sont pas fantastiques non plus, donc si vous aimez augmenter le volume ou utiliser des écouteurs qui nécessitent un ampli décent, le Realme X2 ne le coupera pas. L'audio Bluetooth sonne bien, bien que vous n'obtiendrez pas la lecture sans fil haute fidélité en raison du manque de prise en charge d'aptX.

La sortie des haut-parleurs est assez forte et se concentre sur les médiums. Il fera certainement l'affaire pour les alarmes ou les appels via le haut-parleur. La position du haut-parleur signifie qu'il y a de fortes chances que vous le couvriez en jouant à des jeux.

Caractéristiques

Realme X2 Afficher 6,4 pouces, FHD + SuperAMOLED

Résolution 2340 x 1080

Format d'image 20: 9

402ppi

Rapport écran / corps de 91,7%

Verre Gorilla 5 Chipset Qualcomm Snapdragon 730G

Chipset 8 nm

Jusqu'à 2,2 GHz GPU Adreno 618 RAM 6/8 Go de RAM

LPDDR4X Espace de rangement 64 Go UFS 2.1

128 Go UFS 2.1 MicroSD Oui Batterie 4000mAh

USB-C

30W VOOC Flash Charge 4.0 Appareils photo Arrière:

64MP principal à f / 1.8

8MP ultra-large à f / 2.2

Macro 2MP à f / 2.4

Caméra portrait 2MP /f2.4 De face:

32MP à f / 2.0 Vidéo:

UHD 4K à 30fps

Full HD à 60fps

HD à 60fps Indice IP N / A Port casque Oui Connectivité Deux emplacements nano-SIM

Double SIM double VoLTE 4G

Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac, 2,4 / 5 GHz

Système de positionnement: GPS, aGPS, GLONASS, système de navigation Beidou

Prend en charge les connexions Bluetooth 5.0

Prend en charge aptX, aptX HD et LDAC Sécurité Scanner d'empreintes digitales intégré

Déverrouillage du visage Logiciel Android 9.0

ColorOS 6.1 Couleurs Vert perle, Blanc perle, Bleu perle Dimensions 158,7 x 75,2 x 8,6 mm Poids 182g

Le rapport qualité prix

Realme X2: 4 Go de RAM, 64 Go de stockage – Rs. 16 999 (~ 240 $)

Realme X2: 6 Go de RAM, 128 Go de stockage – Rs. 18 999 (~ 267 $)

Realme X2: 8 Go de RAM, 128 Go de stockage – Rs. 19 999 (~ 281 $)

Il ne fait aucun doute que le Realme X2 offre un rapport qualité / prix incroyable. Il y a suffisamment de puissance ici pour apaiser la plupart des utilisateurs, les caméras sont parmi les meilleures du segment de milieu de gamme et le téléphone a fière allure pour démarrer.

À cheval sur les segments de prix, il fait face à la concurrence du Redmi Note 8 Pro ainsi que du Redmi K20. Les deux sont d'excellents appareils avec un accent plus précis sur l'ajustement et la finition. Je m'aventurerais également sur le fait que le K20 offre un meilleur affichage et, selon vos préférences, la caméra selfie contextuelle pourrait être une incitation à l'opter plutôt que sur le X2.

Revue Realme X2: Le verdict

Realme termine 2019 sur une bonne note avec le X2. Il y a beaucoup de choses à aimer sur le téléphone, et les vrais problèmes sont rares. J'aurais aimé un design plus frais à l'avant, peut-être avec une caméra selfie pop-up et sans encoche, mais à ce prix, vous pouvez difficilement vous plaindre.

Je pense que le Realme X2 est une option solide pour tous ceux qui recherchent un appareil puissant. Entre la charge rapide et le Color OS personnalisable, le Realme X2 est une alternative solide à la gamme milieu de gamme de Xiaomi. C'est un téléphone que je serais heureux de recommander à quiconque sur le marché du milieu de gamme.