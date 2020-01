Realme X50 avec prise en charge 5G et dernier OS Android 10 lancé en Chine

Le smartphone Realme X50 a été lancé en Chine. Le nouveau smartphone prend non seulement en charge la 5G mais est également livré avec le dernier système d’exploitation Android 10.

Le smartphone Realme X50 5G dispose d’un écran Full HD + de 6,57 pouces qui offre le rapport d’aspect de 20: 9. Le smartphone fonctionne sur un chipset Qualcomm Snapdragon 765G de 7 nm. De plus, le smartphone contient 12 Go de RAM et le stockage interne jusqu’à 256 Go.

Le Realme X50 n’a pas de capteur d’empreintes digitales intégré, mais plutôt le capteur d’empreintes digitales est monté sur le côté. Cependant, l’un des inconvénients du téléphone serait le fait que le stockage interne ne peut pas être étendu car il n’y a pas de logement pour une carte microSD. La durée de vie de la batterie est louable. Le smartphone est livré avec une batterie de 4200 mAh qui prend en charge la technologie de charge rapide 20 W VOOC 4.0.

Suivant la dernière tendance des smartphones disponibles sur le marché, le Realme X50 5G dispose également d’un total de quatre caméras à l’arrière. La configuration de la caméra selfie se compose de deux caméras face à l’avant; l’un de 12 MP et l’autre de 8 MP capteur. Les caméras arrière comprennent un capteur principal de 64 MP, un capteur secondaire de 12 MP et un capteur de 8 MP et 2 MP.

Le Realme X50 5G sera disponible en trois variantes, et la tarification se fait en conséquence. Le prix de départ est de Rs. 25 790 en Inde pour le modèle de stockage 8 Go de RAM et 128 Go. Le modèle de stockage de 12 Go de RAM + 256 Go coûte 2 999 yuans (environ 30 960 roupies), tandis que la variante de stockage de 6 Go de RAM + 256 Go coûtera 2 699 yuans (environ 27 860 roupies).

Redmi propose son dernier smartphone en deux options de couleur – noir et bleu glacial. Realme s’attend à ce que les ventes s’accélèrent dès le lancement du smartphone en Inde en raison de sa popularité, de sa convivialité et de son statut de smartphone convivial.