Realme X50 Pro 5G arrive en Inde

La 5G est l’avenir du mobile, cela ne fait aucun doute. Il existe déjà quelques réseaux 5G disponibles dans le monde, mais de nombreux pays ne verront pas la 5G allumée pendant un certain temps. L’Inde est l’un de ces pays dépourvus de service 5G, mais cela n’empêchera pas le Realme X50 Pro 5G d’y atterrir.

Comme l’a confirmé sur Twitter le PDG de Realme, Madhav Sheth, le Realme X50 Pro 5G recevra absolument un lancement indien le 24 février. En fait, la société offre des invitations au lancement sur Twitter.

Découvrez le tweet de Sheth ci-dessous qui comprend une image teaser du X50 Pro 5G encore non dévoilé:

Le premier smartphone 5G d’Inde est arrivé!

Lancement de # realmeX50Pro à 14h30, le 24 février. Excité?

RT en utilisant # real5G et courez la chance d’être invité pour le lancement. pic.twitter.com/Ai8xsjK8uX

– Madhav’s Lifestyle (@ MadhavSheth1) 17 février 2020

Si tout se passe comme prévu, le Realme X50 Pro 5G sera le premier smartphone 5G commercialisé en Inde.

Maintenant, il n’y a rien de mal à sortir un téléphone 5G en Inde. Après tout, il se connectera toujours très bien aux réseaux 4G du pays. Cependant, les smartphones 5G sont encore beaucoup plus chers que les téléphones 4G, nous pouvons donc nous attendre à ce que le Realme X50 Pro 5G coûte un peu d’argent. Dépenser cet argent et ne pas avoir à utiliser l’aspect principal de l’appareil qui le fait coûter tellement d’argent semble un peu idiot.

Realme a déjà confirmé certaines des spécifications du X50 Pro 5G. Il aura un processeur Snapdragon 865, une charge filaire de 65 W, un taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz sur un panneau Super AMOLED, et plus encore. Le prix et la disponibilité, cependant, sont encore inconnus.