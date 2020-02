Realme X50 Pro 5G contient 6 caméras, Snapdragon 865, 65 W à charge rapide et écran 90 Hz

Le nouveau venu relatif Realme a impressionné par la proposition de valeur de son dernier produit phare et maintenant la société sœur d’Oppo et OnePlus est de retour avec son premier modèle 5G. Le X50 Pro améliore un certain nombre de points de spécification tout en partageant clairement l’ADN du X2 Pro de la fin de l’année dernière.

En plus de fournir le package 5G complet (NSA / SA et toutes les bandes 5G traditionnelles), la plate-forme mobile Snapdragon 865 de Qualcomm offrira également une augmentation de 25% des performances, ainsi qu’une plus grande efficacité. L’écran FHD + de 6,44 pouces a une fois de plus un taux de rafraîchissement de 90 Hz, mais cette fois il arbore une double découpe grâce à un objectif de caméra avant ultra-large supplémentaire. Ils sont également capables de l’une des fonctionnalités de caméra les plus douteuses de la mémoire récente: les selfies au ralenti.

Le matériel de quatre caméras 64MP à l’arrière est presque identique à celui qui ornait le X2 Pro, mais j’espère un traitement amélioré car les caméras étaient un sujet de préoccupation auparavant. Le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran revient – nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit toujours parmi les meilleurs du genre – tout comme les deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos avec certification Hi-Res. À 4200 mAh, la capacité de la batterie devrait être plus que suffisante et la nouvelle technologie de charge SuperDart 65 W promet des vitesses de recharge rapides.

Certains seront tristes de voir que la prise casque n’est pas entrée dans ce combiné, mais cette bataille peut être presque perdue en ce qui concerne les produits phares, d’autant plus que Samsung n’en a inclus aucun sur aucun des Galaxy S20. Pour la première fois, Realme personnalise l’expérience logicielle plutôt que d’utiliser simplement le système d’exploitation couleur Oppo. Realme UI est basé sur Android 10 et il semble montrer un niveau de maturité agréablement surprenant. Le refroidissement par vapeur est à bord pour dissiper la chaleur pendant que vous effectuez des activités intensives telles que les jeux.

Le prix commence à 599 € pour le modèle 6 / 128GB, puis à 669 € pour la variante 8 / 256GB ou 749 € pour 12 / 256GB. Le Realme X50 Pro 5G sera mis en vente en Europe à partir d’avril. Surveillez notre prochain examen complet.