Realme X50 Pro 5G fait ses débuts au MWC le 24 février

Realme a annoncé aujourd’hui que son premier téléphone phare 5G, le Realme X50 Pro 5G, fera ses débuts lors du prochain Mobile World Congress 2020 à Barcelone. La toute première conférence de presse de Realme MWC débutera à 9 h 30 CET le 24 février.

Selon la capture d’écran partagée par Chase, le prochain produit phare de Realme sera équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Il aura également une double découpe de perforation dans le coin supérieur gauche de l’écran et exécutera Android 10 avec Realme UI en haut.

Realme X50 Pro 5G ne sera pas le seul nouveau produit que la jeune marque de smartphones annoncera au MWC 2020. Il devrait également dévoiler sa première Smart TV à Barcelone, probablement destinée au segment du budget.

