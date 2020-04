Récapitulatif de l’application: mises à jour Cosmicast, Incognito, Pager et principales applications

Dans le récapitulatif des applications de cette semaine, nous avons compilé une liste de plusieurs applications récemment publiées qui méritent d’être vérifiées. Nous avons également compilé une deuxième liste mettant en évidence certaines applications qui ont reçu des mises à jour majeures cette semaine.





Nouvelles applis

Cosmicast (7,99 $) – Cosmicast, un nouveau lecteur de podcast semi-skeuomorphic disponible pour Mac, iPhone, iPad, Apple TV et Apple Watch, a une interface très simple et intuitive. Pendant la lecture des podcasts, les illustrations du podcast tournent au centre d’un disque vinyle numérique et les commandes faciles de vitesse et de lecture / pause sont commodément situées en bas de l’écran. L’application comprend également une minuterie de sommeil réglable et des marqueurs de chapitre qui rendent l’utilisation de l’application encore plus facile. Les utilisateurs peuvent également avoir la possibilité de changer l’icône de l’application avec des dizaines de choix différents. Cosmicast est l’une des dernières applications à profiter de la fonction d’achats universels d’Apple, donc acheter une fois l’application vous permettra d’y accéder sur tous vos appareils.

Incognito – Navigateur privé (gratuit) – Incognito est un nouveau navigateur conçu pour ‌iPhone‌ et ‌iPad‌ avec la confidentialité des utilisateurs à l’esprit. Après chaque session, tous les cookies et données Web sont supprimés. L’application espère ne pas avoir d’annonces, pas de trackers tiers et la possibilité de garder votre historique Web et vos signets verrouillés avec un mot de passe ou complètement désactivés. Bien que l’application soit téléchargeable gratuitement, elle ne peut être utilisée que pendant 14 jours dans le cadre d’un essai gratuit avant que les utilisateurs ne doivent payer des frais uniques de 1,99 $ pour avoir un accès à vie à l’application.

Pager: Alertes pour Reddit (gratuit) – Pager est une application disponible pour ‌iPhone‌ et ‌iPad‌ qui vous permet de créer et de définir des alertes personnalisées pour le contenu sur Reddit. L’application permet aux utilisateurs de créer des moniteurs qui correspondent aux titres de poste et aux noms d’utilisateur, afin que vous puissiez être averti lorsque votre artiste préféré publie de la nouvelle musique ou être alerté lorsqu’une nouvelle est publiée en quelques secondes.

Mises à jour de l’application

Darkroom – Darkroom, une application d’édition de caméra populaire pour ‌iPhone‌ et ‌iPad‌, a été mise à jour cette semaine avec une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de modifier des vidéos ainsi que des photos. Avec la nouvelle mise à jour, tous les outils de retouche photo de Darkroom peuvent désormais être utilisés avec des vidéos. Le montage vidéo est une fonctionnalité incluse dans l’option d’abonnement Darkroom + de l’application, au prix de 3,99 $ par mois, 19,99 $ par an ou des frais uniques de 49,99 $.

GameClub – Le service de jeu iOS sur abonnement GameClub la semaine dernière a ramené le RPG du monde ouvert Aralon Sword and Shadow sur l’App Store. Le jeu a reçu d’importantes améliorations graphiques depuis ses débuts sur ‌App Store‌, donc les fans de la version originale apprécieront certainement les améliorations.

Messenger Kids – Messenger Kids, une application Facebook disponible pour ‌iPhone‌ et ‌iPad‌, a été lancée dans plus de 70 nouveaux pays cette semaine et a fait ses débuts avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a Supervised Friending, qui donne aux parents la possibilité d’autoriser leurs enfants à accepter, rejeter, ajouter ou supprimer des contacts. De plus, Facebook permet désormais aux parents d’approuver d’autres adultes à connecter leur enfant avec d’autres enfants via des discussions de groupe.

Twitter – Twitter cette semaine a mis à jour son application Mac pour permettre aux utilisateurs de définir des délais pour diffuser automatiquement de nouveaux Tweets, supprimant ainsi la nécessité de rafraîchir manuellement. Pour activer la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent simplement activer simplement le bouton “Épingler en haut” dans leurs paramètres de chronologie.

