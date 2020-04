Récapitulatif des applications: applications iPhone, iPad et Mac nouvelles ou mises à jour qui valent le détour

Plusieurs applications ont été publiées ou mises à jour récemment. Nous avons compilé une liste de certaines de ces applications qui valent la peine d’être vérifiées.





Applications iOS

Content Creator (gratuit) – Content Creator est une application qui vous permet de créer des collages, des images avec du texte et des images carrées parfaites pour la création de contenu. L’application vous permet également de produire et d’exporter des vidéos directement sur plusieurs plateformes de médias sociaux.

Lugo – Voir qui écoute (gratuit) – Lugo est un nouveau qui visualise l’écoute de musique simultanée dans le monde entier. C’est assez intéressant de voir où dans le monde les gens écoutent certaines chansons. Bien que l’application soit actuellement limitée à fonctionner avec Apple Music, Lugo dit que le support de Spotify et une fonctionnalité de chat sont en préparation.

Gentle (gratuit) – Gentle est une nouvelle application de médias sociaux qui est actuellement dans sa phase de test bêta. L’application permet aux utilisateurs d’écrire des demandes anonymes qui pourraient les inquiéter, et d’autres peuvent répondre aux demandes avec gentillesse et compassion. Les développeurs ont des filtres anti-spam et des fonctionnalités de rapport pour aider à établir un sentiment de communauté en toute sécurité sur la plate-forme. Ceux qui sont intéressés à rejoindre peuvent s’inscrire à son programme bêta ici.

Climb – Vocabulaire anglais (gratuit) – Climb est une application d’apprentissage des langues qui améliore votre vocabulaire en vous aidant à découvrir et à mémoriser de nouveaux mots. Il convient de noter que si la plupart des fonctionnalités de Climb sont gratuites (ajout de mots, GIF dans le dictionnaire, GIF du jour), les utilisateurs seront abonnés au service pour continuer à pratiquer. Après un essai gratuit de sept jours, Climb propose des abonnements mensuels, trimestriels et annuels au prix de 9,99 $, 19,99 $ et 59,99 $ respectivement.

Discard – Un jeu de cartes mémoire (gratuit) – Discard est une nouvelle application qui propose un jeu de mémoire avec une touche. Les utilisateurs disposent de trois secondes pour mémoriser un jeu de cartes à jouer, puis ils doivent appuyer sur les bonnes cartes pour passer au niveau suivant. Un retour haptique est également disponible pour améliorer la qualité globale du jeu.

Souvenirs colorés (gratuit) – Souvenirs colorés est une application photo qui peut transformer de vieilles photos en noir et blanc en leurs couleurs naturelles en quelques secondes. L’application utilise l’IA pour recolorer tous les paysages et images dans leur couleur d’origine et naturelle et améliore même les images colorées pour leur donner un effet saisissant.

iPadOS Apps

LiDAR Scanner 3D (gratuit) – Ceux qui ont le nouvel iPad Pro 2020 peuvent créer des modèles 3D d’objets et les exporter dans plusieurs types de fichiers (USDZ, OBJ, STL, PLY). L’application permet même aux utilisateurs de prendre des numérisations 3D de leur propre maison – une démo soignée présentant les capacités de l’application peut être trouvée ici.

Mac Apps

Wallpaperer pour Reddit (gratuit) – Wallpaperer est une application soignée qui peut automatiquement définir votre fond d’écran Mac sur les images les mieux notées de vos communautés Reddit préférées. L’application permet également aux utilisateurs de définir la fréquence à laquelle ils souhaitent que le fond d’écran change et à partir de quels sous-fonds obtenir des fonds d’écran.

FitaDo – Exercices Calisthenics (gratuits) – FitaDo est une application de fitness disponible pour Mac, iPhone et iPad qui permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser tout type d’entraînement. L’application permet également aux utilisateurs de suivre les progrès au fil du temps. Il existe une version premium de FitaDo disponible au prix mensuel ou annuel à 3,99 $ et 29,99 $ respectivement.

theBin (gratuit) – theBin est une application qui s’intègre directement avec la corbeille de votre Mac pour créer une nouvelle expérience utilisateur. Il existe plusieurs fonctionnalités de l’application qui méritent d’être vérifiées, notamment le nettoyage automatique, une fonctionnalité où la corbeille se vide de temps en temps et la fonction de compression automatique pour compresser automatiquement les fichiers de la corbeille pour économiser de l’espace disque.

En plus des nombreuses applications ci-dessus qui valent la peine d’être vérifiées, il a également été annoncé cette semaine que Facebook lancerait une application de jeu dédiée pour affronter Twitch et Youtube dans un nouveau rapport de The Verge. Le rapport mentionne que la plupart du contenu de l’application se concentrera sur la communauté du streaming, mais un petit mélange de certains jeux occasionnels sera également inclus. L’application devrait faire ses débuts sur les appareils Android le 20 avril et le support iOS arrivera dès que “Apple approuvera” l’application.Étiquette: Récapitulatif de l’application

