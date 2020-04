Recherche de contacts: un guide pour une solution possible à une pandémie

La pandémie de coronavirus montrant peut-être des signes de relâchement dans certains pays d’Europe et au-delà, vous avez peut-être entendu beaucoup de conversations sur la recherche des contacts. En particulier, dans le contexte de la réduction du verrouillage et des mesures de maintien au domicile alors que les pays se tournent vers la vie après COVID-19. Mais qu’est-ce que le suivi des contacts? Comment ça marche? Qu’est-ce que Apple et Google font? Dois-je m’inquiéter de ma vie privée? Pour des réponses à toutes ces questions et plus encore, découvrez notre plongée profonde dans le monde de la recherche de contacts.

Recherche de contact

En substance, le suivi des contacts fait exactement ce qu’il dit sur l’étain, il trace le contact. Il est utilisé dans le monde entier pour cartographier et gérer la propagation des maladies infectieuses (y compris les maladies sexuellement transmissibles) en établissant avec qui une personne infectée a été en contact. Cela, à son tour, permet aux personnes qui ont été potentiellement exposées à une maladie ou à un virus d’être notifiées, en ajustant leur comportement en conséquence afin de réduire et de ralentir la propagation de la maladie. À l’heure actuelle, bien sûr, cette maladie est COVID-19.

Les gros titres des dernières semaines, et la raison de notre intérêt pour le suivi des contacts, est que les gouvernements et les entreprises technologiques du monde entier essaient d’automatiser le processus en utilisant la technologie. En effet, la recherche de contacts traditionnelle implique que les agents de santé publique interrogent manuellement un patient et contactent toute personne avec laquelle il aurait pu être en contact. Parce que COVID-19 est si répandu et répandu, ce n’est tout simplement pas pratique dans ce cas. Mais la recherche des contacts est toujours importante, le directeur général de l’OMS déclarant que “la recherche de chaque contact doit être l’épine dorsale de la réponse dans chaque pays”. Comme un article récent de Johns Hopkins l’a noté:

Plusieurs pays ont démontré qu’une approche de dépistage agressif et de recherche des contacts peut être une mesure efficace pour aider à contrôler la propagation du COVID-19.

Automatiser le processus

Le suivi des contacts via une application pour smartphone est simplement une extension de cette pratique médicale établie, où les entretiens et les appels téléphoniques sont remplacés par des applications, Bluetooth (ou GPS) et des notifications. Alors que les gouvernements travaillent tous sur leurs propres applications, le principe de chacune d’entre elles reste le même. Apple et Google se sont associés pour développer leur propre technologie de suivi des contacts, lancer des API et une technologie au niveau du système d’exploitation. Tout d’abord, Apple et Google publieront des API le 28 avril, permettant l’interopérabilité entre les appareils Android et iOS à l’aide des applications des autorités de santé publique. Apple et Google cherchent également à intégrer la fonctionnalité dans ses plates-formes iOS et Android sous-jacentes, une solution qui, selon eux, sera “plus robuste” et permettra à davantage de personnes de participer.

Alors, comment ça marche?

Vous téléchargez donc une application de suivi des contacts. Imaginez que vous sortiez pour faire l’épicerie ou que vous fassiez une promenade pour faire de l’exercice. Au cours de ce voyage, vous rencontrez (près de) 10 personnes, chacune ayant également une application de suivi des contacts installée sur son smartphone. Quelques jours plus tard, vous ou l’une de ces 10 personnes recevez un diagnostic de COVID-19. Vous (ou quiconque a été infecté) en informe l’autorité de santé publique compétente. Avec le consentement de la partie infectée, les 10 autres personnes avec lesquelles cette personne a été en contact sont informées qu’elles sont entrées en «contact» avec le virus, éventuellement avec des recommandations d’auto-isolement ou de prendre d’autres mesures pertinentes.

Quels en sont les avantages?

Jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin ou un traitement pour COVID-19, il est d’une importance vitale que les gouvernements et les autorités sanitaires puissent suivre et isoler les cas, ainsi que notifier les personnes qui peuvent également avoir été infectées. Cela aidera à empêcher les cas et les infections de monter en flèche une deuxième fois, car les restrictions de verrouillage sont levées lentement. En tant que telles, les applications de suivi des contacts ne sont pas très efficaces dans les cas où les infections sont endémiques et où le virus bat son plein. Ils ne sont également susceptibles d’être introduits vers la fin de la «courbe» que lorsque les autorités de santé publique ont la capacité de traiter avec chaque personne infectée.

Double approche

Comme le note le Financial Times, au Royaume-Uni, le NHS espère lancer une application pour fournir le suivi des contacts, mais il a également considérablement augmenté le nombre de traceurs de contacts humains dans ses livres, car tout le monde ne téléchargera pas l’application. (Ils utilisent l’exemple de Singapour, où une application de recherche de contacts n’a été téléchargée que par 17% de la population)

Pas plus tard qu’hier, NHSX, la branche numérique du NHS du Royaume-Uni, a publié un article de blog détaillant ses plans pour lancer une application de recherche de contacts indiquant:

L’application automatise le processus laborieux de recherche des contacts – dans le but de réduire la transmission du virus en alertant les personnes susceptibles d’avoir été exposées afin qu’elles puissent prendre des mesures pour se protéger, protéger les personnes dont elles ont la charge et le NHS. Nous pensons que cela pourrait être important pour aider le pays à revenir à la normalité et à battre le coronavirus.

Cette approche a également fait ses preuves dans des pays comme la Nouvelle-Zélande et l’Islande.

Suis-je donc “tracé”?

Eh bien pas vraiment. Le surnom de «recherche de contacts» s’est révélé un peu inquiétant pour certaines personnes. Et dans certaines révisions de son initiative de recherche des contacts, Apple et Google ont révélé hier qu’ils se référaient désormais à lui plutôt comme un système de “notification d’exposition”. Ce qui est tracé, c’est le contact entre les humains, pas votre position ou mouvement, du moins lorsqu’un système utilise des «poignées de main» Bluetooth plutôt que GPS.

Blueooth VS GPS

Il existe deux façons principales de surveiller la recherche des contacts. En Asie, où les pays tirent les leçons de l’épidémie de SRAS de 2003, plusieurs mesures, dont les données de localisation GPS, sont utilisées pour surveiller les contacts. Comme le note Johns Hopkins:

Un exemple de recherche de contacts étendue provient de la Corée du Sud (51,47 millions d’habitants), un pays qui a été en mesure d’élaborer des plans de recherche de contacts en réponse à la propagation d’un autre coronavirus, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) en 2015. Cette expérience a également incité la révision de plusieurs lois pour aider à améliorer la riposte aux flambées. La recherche des contacts en Corée du Sud comprend des entretiens avec des patients ainsi que l’utilisation de dossiers médicaux, d’enregistrements GPS de téléphones portables, d’enregistrements de transactions par carte de crédit et de télévision en circuit fermé.

Dans des pays comme les États-Unis et en Europe, ce niveau de surveillance serait probablement considéré comme une atteinte grave à la vie privée (pas que cela se produise déjà, nous y arriverons). C’est pourquoi la plupart des pays européens et la technologie de suivi des contacts d’Apple et de Google sont basés sur des poignées de main Bluetooth. La technologie d’Apple et de Google utilise des «balises d’identification anonymes» qui changent fréquemment, elles sont envoyées entre les appareils via Bluetooth. Cette technologie locale à courte portée signifie que pendant que vos interactions avec d’autres appareils sont suivies (mais conservées localement), vos mouvements ne sont pas surveillés par GPS.

La question du GPS a été soulevée par certains spectateurs concernés, comme le sénateur Josh Hawley, qui a exprimé sa préoccupation quant à la possibilité que ces données soient combinées avec des données GPS et utilisées à d’autres fins comme la publicité.

En revanche, cependant, un récent rapport de . a noté que les États des applications pionnières, le Dakota du Nord et du Sud, ainsi que l’Utah, estiment que l’utilisation du «GPS en tandem avec Bluetooth est la clé pour rendre le système viable».

Il semblerait que le GPS devienne un point de convergence des discussions sur le suivi des contacts dans les semaines à venir. Et peut-être que la chose la plus importante à comprendre à propos de la recherche des contacts est qu’il s’agit d’un territoire inexploré et que les pays et les États sont divisés sur la meilleure façon de le mettre en œuvre tout en protégeant ses citoyens. Il s’agit bien d’un travail en cours.

L’Europe à couteaux tirés

Un bon exemple de cela est en Europe, où les poids lourds de l’UE, la France et l’Allemagne, se sont affrontés séparément avec Apple sur ses propres applications de suivi des contacts. En Europe, il existe deux camps distincts, qui tournent autour du traçage centralisé et décentralisé. Le premier implique le suivi des contacts qui comprend une base de données centralisée des utilisateurs, le second non. Apple et Google se sont fermement opposés aux bases de données centralisées. Deux principes de leur technologie sont qu’ils ne collectent pas d’informations personnellement identifiables ou de données de localisation, et la liste des personnes avec lesquelles vous avez été en contact ne quitte jamais votre téléphone.

La France et l’Allemagne prennent en charge une plate-forme développée par le groupe Pan-European-Privacy Preserving Proximity Tracing ou PEPP-PT. La France a exprimé sa propre colère face aux allégations selon lesquelles Apple bloque son application de recherche des contacts, et la rhétorique de l’UE visant Apple et Google a été assez hostile. De même, le NHS a affronté l’UE pour la même raison, mais il n’est pas clair à ce stade quelle approche le Royaume-Uni a décidé d’adopter.

Inutile techniquement

Apple et Google ont déclaré aux pays que les principes de confidentialité de sa technologie “ne changeront pas”. Cela signifie que si les pays publient des applications non prises en charge par Google ou Apple, elles seront essentiellement inutiles. Ils ne fonctionneront que lorsque l’application est ouverte sur votre écran, pas en arrière-plan, car il est pratiquement essentiel pour qu’ils soient efficaces.

Dois-je m’inquiéter de ma vie privée?

Personne ne peut vous forcer à télécharger une application de recherche de contacts, donc si vous vous inquiétez de la confidentialité, vous pouvez vous abstenir de participer. Le problème est que pour que la recherche des contacts soit efficace, beaucoup de gens doivent y participer, selon certaines estimations, jusqu’à 80% de la population. Alors, devriez-vous vous soucier de la confidentialité? Nous avons rencontré l’expert en cybersécurité Rich Mogull concernant la récente initiative d’Apple et de Google, et voici ce que dit:

Apple et Google semblent travailler dur pour maintenir la confidentialité, mais il y a toujours un certain niveau de risque. La différence entre ces applications et le suivi normal d’un téléphone portable est la précision – elles sont davantage conçues pour suivre votre contact direct avec d’autres personnes. Cependant, je suis encore plus préoccupé par le fait que nos fournisseurs de télécommunications suivent tous les mouvements et les vendent essentiellement à des fins de marketing. La clé de ces applications est l’utilisation et les abus, et cela concernera davantage le gouvernement que les fournisseurs de systèmes d’exploitation.

Rich a également déclaré que le système était “assez bien conçu” pour limiter les abus et que le système d’Apple et de Google avait au moins “beaucoup de solides protections de la vie privée”. Sa déclaration la plus révélatrice, cependant, concerne les fournisseurs de télécommunications qui suivent votre mouvement.

Comme l’a déclaré récemment un article de TNW:

Le coronavirus n’a pas tué notre vie privée – il vient d’exposer le cadavre

La vérité est que pour ceux d’entre nous connectés au monde par le biais de téléphones portables, la plupart de nos activités ne sont plus privées. TNW note comment “dans la plupart des pays, seules des modifications mineures des lois ont suffi pour introduire la surveillance Covid-19”, en raison de l’anémicité de la plupart des protections de la vie privée dans le monde. Au point de vue de Rich, si vous décidez de ne pas télécharger une application de suivi des contacts parce que vous vous inquiétez de votre vie privée, vous devez cesser complètement d’utiliser un smartphone. Si quoi que ce soit, l’engagement d’Apple et de Google à fournir des données anonymisées, à ne pas suivre votre emplacement et à veiller à ce que la technologie ne soit utilisée que pour la pandémie COVID-19 (et pas au-delà) rend sa technologie de recherche des contacts beaucoup plus privée que la plupart des services Internet .

Bien qu’il y ait beaucoup de problèmes et de préoccupations à résoudre, des opinions divergentes sur l’utilisation des données et des préoccupations concernant ces applications et la surveillance, il semble inévitable que les applications de recherche de contacts deviendront un élément essentiel de notre émergence de la pandémie de COVID-19 dans les deux cas. L’Europe et les États-Unis Le suivi des contacts ne semble pas être quelque chose dont nous devrions avoir peur, comme mentionné, l’offre de Google et Apple semble beaucoup moins intrusive que de nombreux autres services et applications. Le suivi des contacts doit être effectué correctement, mais si tel est le cas, il n’y a certainement aucune raison de se préoccuper davantage du suivi des contacts que tout autre type de service mobile avec lequel vous avez déjà engagé.

Vous avez des questions? Faites le nous savoir dans les commentaires!

