Recherche Google pour introduire des cartes de profil public pour tous, un remplacement pratique pour les profils Google+

Lorsque vous recherchez le nom d’une célébrité sur Google, vous voyez d’abord une carte spéciale avec plusieurs de ses coordonnées. Si vous faites cela pour une personne ordinaire, vous n’obtiendrez rien au-delà des résultats de recherche habituels: leur Twitter, Facebook, Instagram, site Web et autres articles les mentionnant. Cela est sur le point de changer alors que Google s’apprête à déployer des cartes de profil public personnalisables pour les utilisateurs.

L’idée derrière les cartes n’est pas nouvelle. Google+ permet à chacun de personnaliser son profil d’utilisateur avec toutes les informations qu’il souhaite partager, mais il est mort pour les utilisateurs non professionnels depuis près d’un an maintenant. Google vous permet également de remplir une page “À propos de moi” qui apparaît aux personnes avec lesquelles vous communiquez sur Gmail ou Hangouts, ainsi que lorsque vous partagez du contenu sur YouTube et Google Play.

La page À propos de moi sur aboutme.google.com.

Les nouvelles cartes de profil de recherche Google semblent être différentes et, bien entendu, beaucoup plus publiques. Aucune interaction n’est nécessaire: tout le monde peut simplement rechercher votre nom et obtenir les informations que vous choisissez de partager. Cela vous permet de contrôler en partie la façon dont le monde vous voit. Cela n’effacera aucun résultat de recherche – ils apparaîtront toujours en dessous – mais vous pourrez fournir un peu plus de contexte et votre propre récit.

Les cartes ne sont pas encore en vie pour nous. Nous avons découvert leur existence à travers trois pages d’assistance Google Search récemment publiées (liées ci-dessous). Ces informations expliquent comment trouver quelqu’un et signaler un problème avec une carte, ainsi que comment créer et modifier votre propre carte.

Selon la documentation, vous devez être sur un appareil mobile (Android ou iPhone), avec le navigateur mobile ou l’application Google, et vous devez vous connecter à un compte personnel (malheureusement, cela semble signifier que les comptes G Suite ont gagné ” t être autorisé à accéder). Ensuite, vous recherchez soit votre nom, soit “ajoutez-moi à Google” ou “modifiez mes résultats de recherche”. L’option de création de votre carte sera au top.

Ne soyez pas dérouté par ce résultat de recherche de vos contacts Google. Ce n’est pas la carte.

Certaines informations sont requises, comme votre nom, votre emplacement, votre résumé et votre profession, qui devraient toutes vous aider à vous distinguer des autres personnes du même nom; mais il semble y avoir plus de champs facultatifs, dont un pour votre image et un autre pour les informations de contact. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez prévisualiser la carte et la soumettre.

Étant donné que Google ne l’a pas encore annoncé, nous ne savons pas quand la fonctionnalité sera lancée ou si elle est déjà déployée. Nous l’avons testé sur plusieurs comptes à différents endroits et nous n’avons pas pu afficher l’invite de la carte. Nous vous informerons une fois que nous l’aurons repéré.