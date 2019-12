Redbox se retire des jeux vidéo et vend l'intégralité de son inventaire Xbox One, PS4 et Nintendo Switch pour pas cher

Plus tôt ce mois-ci, Redbox a révélé qu'il se retirait du secteur de la location de jeux afin de se concentrer uniquement sur la location de films. Étant donné que Redbox loue des jeux vidéo depuis quelques années, la société a acquis un inventaire assez important de jeux Xbox One, Playstation 4 et Nintendo Switch. Dans le cadre de sa transition vers la location de films uniquement, Redbox vend cet énorme inventaire à des prix ridiculement bas.

Le fait est que vous ne pouvez acheter ces jeux que via vos kiosques Redbox locaux, vous êtes donc à la merci de ce qui est disponible près de chez vous. En plus de cela, ils sont livrés dans le boîtier du disque Redbox au lieu de la boîte officielle, mais compte tenu du prix qu'ils vendent, cela en vaut la peine. Vous pouvez vérifier quels jeux se trouvent dans vos kiosques locaux en vous rendant sur le site Web de Redbox.

Ce sont de très bons prix. Rien que dans mes kiosques locaux, j'ai vu Death Stranding pour PS4 à seulement 24,99 $, Borderlands 3 pour Xbox One à 19,99 $ et Super Mario Maker 2 pour Nintendo Switch à 34,99 $ seulement. Ces offres vont sortir de ces kiosques une fois que le mot sera diffusé, vous voudrez donc vérifier vos machines Redbox locales dès que possible. C'est aussi le meilleur moment de l'année pour que cela se produise. Vous pourriez être en mesure de ramasser le cadeau de Noël parfait pour super bon marché. Vérifiez vos kiosques locaux avant qu'ils ne vendent tous les bons jeux vidéo!