Reddit publie un correctif pour l’application iOS afin de supprimer le comportement de copie du presse-papiers

L’application Reddit est devenue la dernière application iOS à être capturée par le presse-papiers ou à accéder au contenu des presse-papiers des appareils sans autorisation de l’utilisateur.

« Nous avons retracé cela jusqu’à un chemin de code dans le compositeur de messages qui vérifie les URL dans le presse-papiers, puis suggère un titre de message basé sur le contenu textuel de l’URL », a déclaré un porte-parole de Reddit à The Verge. « Nous ne stockons ni n’envoyons le contenu de la table de montage. Nous avons supprimé ce code et publions le correctif le 14 juillet. »

Plusieurs applications tierces populaires ont été appelées pour avoir copié subrepticement le presse-papiers, grâce à une fonctionnalité dans iOS 14 beta qui avertit les utilisateurs lorsque des applications tentent de le faire. Les applications qui ont été prises en train de lire les presse-papiers des utilisateurs sans raison apparente incluent LinkedIn, TikTok, Twitter, Starbucks, Overstock, etc.

LinkedIn a déclaré que le comportement de copie du presse-papiers de son application était un bug et qu’une correction était en cours. TikTok a affirmé que l’accès au presse-papiers a été utilisé comme détection de fraude pour identifier les « comportements répétitifs et indésirables » et a ensuite publié une mise à jour iOS pour le supprimer.

MISE À JOUR: On dirait que Reddit capture également le presse-papiers à chaque frappe

Avant la sortie de ‌‌iOS 14‌‌ beta, deux développeurs ont publié un rapport alertant les utilisateurs que les applications ‌iPhone‌ et iPad accédaient au contenu du presse-papiers en coulisses. La nouvelle fonctionnalité ‌‌iOS 14‌‌ d’Apple a été ajoutée en réponse, et il n’y a plus de moyen pour les applications de lire tranquillement le presse-papiers sans que les utilisateurs n’en soient avertis.

Jusqu’à ce que ‌iOS 14‌ soit rendu public, les utilisateurs qui sont préoccupés par l’espionnage du presse-papiers sont invités à remplacer le contenu de leur presse-papiers après l’avoir utilisé pour coller des informations sensibles comme les mots de passe, les cartes de crédit, les informations de compte bancaire, les clés de chiffrement, etc. Cela peut être fait simplement en surlignant un mot sur n’importe quelle page Web ou dans n’importe quelle application et en sélectionnant « Copier » dans le menu contextuel.