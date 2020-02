Redmi 9, Redmi Note 9 entrants?

La marque Redmi est synonyme de téléphones économiques de qualité, offrant beaucoup pour votre argent. Nous avons déjà vu les séries Redmi 8 et Redmi Note 8 au second semestre 2019, mais il semble que nous pourrions obtenir plus d’appareils très bientôt.

Le vice-président mondial de Xiaomi, Manu Kumar Jain, a taquiné le lancement imminent de nouveaux appareils Redmi sur Twitter. Nous obtenons également une vidéo qui ne nous dit pas grand-chose, à part le fait que les appareils «arrivent bientôt».

#Redmi a toujours été synonyme de POWER! 💪

Phones Téléphones puissants

🚄 Processeurs puissants

📸 Expérience utilisateur puissante

Je suis ravi de tout ce que @RedmiIndia apportera en 2020! # Redmi2020 # MorePowerToRedmi est presque là. Pouvez-vous deviner ce que c’est? 😎 # Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/6rDu9QAQ3Q

– Manu Kumar Jain (@manukumarjain) 3 février 2020

Le tweet et la vidéo ne nous donnent clairement pas beaucoup d’indices, mais février 2019 a vu le lancement indien de la série Redmi Note 7. En respectant ce calendrier, nous nous attendons donc à ce que la sous-marque Xiaomi lance la famille Redmi Note 9.

Nous ne savons pas trop à quoi s’attendre de la série Redmi Note 9, mais le Redmi Note 8 offrait une configuration de caméra arrière quad 48MP et un processeur Snapdragon 665. Pendant ce temps, le modèle Pro a livré un combo de caméra arrière quad 64MP et un processeur Helio G90T.

Nous avons également vu le lancement de la série Redmi 7 en Chine en mars 2019, avant de venir en Inde en avril 2019. Il y a donc une chance que nous puissions voir la série Redmi 9 – soit dans le cadre du lancement de la famille Note, soit seule.

91Mobiles a indiqué que le Redmi 9 offrira le nouveau processeur MediaTek Helio G70, citant des sources de l’industrie. Cela constituerait une mise à niveau majeure par rapport au chipset Snapdragon 439 du Redmi 8, offrant des cœurs de processeur plus puissants et un meilleur processeur graphique.

