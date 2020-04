Redmi Band est un tracker de fitness de moins de 15 $ avec un écran couleur de 1,08 “, une autonomie de 14 jours

Xiaomi est actuellement l’un des principaux acteurs du marché mondial des vêtements portables, grâce à son Mi

Gamme de trackers de fitness abordables. Sa sous-marque Redmi est maintenant entrée sur le marché des wearables (via MyDrivers) avec son premier tracker de fitness, appelé Redmi Band.

Le Redmi Band arbore un écran couleur de 1,08 pouces et propose plus de 70 cadrans de montre. Placé sous l’écran est un bouton capacitif pour la navigation UI. Le premier tracker de fitness de Redmi propose également un suivi du sommeil, des rappels sédentaires, plusieurs modes sportifs, une surveillance de la fréquence cardiaque et un connecteur USB-A intégré pour une charge directe. Bien que le Redmi Band ne soit pas livré avec NFC et quelques autres fonctionnalités disponibles sur le Mi Band 4, il est censé fournir jusqu’à 14 jours d’autonomie impressionnants sur une seule charge.

Le prix de détail du Redmi Band a été fixé à 99 yuans (14 $) en Chine, ce qui le rend plus abordable que le Mi Band 4. de Xiaomi. Il sera disponible pour un financement participatif dans le pays pour 95 yuans (13 $) à partir du 9 avril. ‘ai pas encore annoncé de projet de lancement du tracker de fitness en dehors de la Chine, nous ne serions pas surpris qu’il fasse ses débuts en Inde et sur quelques autres marchés plus tard cette année.