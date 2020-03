Redmi explique le manque de caméras selfie pop-up en 2020

Weibo / Redmi

Il semble que 2019 ait été l’année de la caméra selfie pop-up, car OnePlus, Redmi et Vivo étaient parmi les marques les plus importantes offrant cette fonctionnalité. Mais cela est devenu un spectacle rare en 2020, alors que les caméras selfie perforées gagnent en popularité, le prochain Redmi K30 Pro étant l’un des rares appareils à proposer la fenêtre contextuelle.

Maintenant, le directeur général de Redmi, Lu Weibing, s’est rendu à Weibo pour expliquer pourquoi les caméras pop-up selfies tombent en disgrâce. Et il semble que les défis techniques soient à blâmer.

«Le nombre de composants de téléphonie mobile 5G a considérablement augmenté. En prenant Redmi K30 Pro comme exemple, le nombre de composants atteint 3885, soit une augmentation de 268% par rapport à la génération précédente K20 Pro », a expliqué le directeur de Redmi (via la traduction automatique), disant que cela rendait les choses plus difficiles.

La conception de la caméra selfie pop-up a également rendu la conception de la carte mère difficile, et Weibing a déclaré qu’ils avaient initialement divisé la carte mère en deux. Malheureusement, cela a entraîné la dissipation de la chaleur devenant un énorme problème. Mais opter pour une conception de carte mère unique signifie que «la dissipation thermique est très uniforme», de sorte que les températures peuvent être mieux contrôlées.

Enfin, le directeur général de Redmi a déclaré que la durée de vie de la batterie était également une préoccupation pour les appareils 5G avec une caméra selfie contextuelle. Il n’a pas semblé élaborer sur ce problème, mais sans doute les composants supplémentaires par rapport à un téléphone avec une perforation signifient qu’il y a moins de place pour la batterie.

Un autre défi non mentionné par Weibing est la durabilité, car les téléphones avec des caméras selfie pop-up sont généralement plus difficiles à sceller contre l’eau et la poussière. Il n’est donc pas vraiment surprenant de voir les fabricants opter pour des encoches en forme de goutte d’eau et des découpes de perforations.

Néanmoins, je suis heureux de voir que Xiaomi / Redmi proposera au moins un téléphone avec cette option en 2020, ce qui permettra un changement rafraîchissant par rapport à la mer des téléphones perforés.