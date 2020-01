Redmi K20 Pro et Mi A3 reçoit une baisse de prix incroyable en Inde

Xiaomi a annoncé une baisse de prix sur un tas de smartphones qui incluent le Redmi K20 Pro et Mi A3, comme nous l’avons appris sur Twitter. Les baisses de prix sur ces téléphones Xiaomi sont effectives, à partir du 23 janvier.

Les nouveaux prix réduits sur ces smartphones Redmi et Mi seront disponibles dans les magasins de détail à travers le pays. Les baisses de prix reflètent également les canaux en ligne tels que Mi.com et Flipkart.

De Redmi, le K20 Pro fait partie de la nouvelle série K de smartphones. Il arbore un SoC Qualcomm Snapdragon 855 et est le smartphone phare. Ce smartphone est le premier smartphone Redmi avec un écran AMOLED.

Redmi K20 Pro a un rapport écran / corps de 91,9% et le grand écran domine l’avant du smartphone. Il s’agit d’un panneau FHD + HDR et a une luminosité adéquate pour être visible à l’extérieur et de bons angles de vision.

Il arbore un capteur ultra-grand-angle de 13 mégapixels et un capteur de téléobjectif de 8 mégapixels et une configuration de caméra triple à l’arrière se composant d’un capteur principal de 48 mégapixels. Il dispose d’un appareil photo selfie pop-up de 20 mégapixels. Nous avons apprécié les performances macro du smartphone et il offre de bonnes photos pendant la journée.

Le Mi A3 fonctionnera sur le stock Android 9.0 Pie et sera livré avec un écran AMOLED HD + 6 pouces (720 × 1560 pixels), en ce qui concerne les spécifications. Il y aura une option de stockage de 64 Go et 128 Go et sera alimenté par un processeur octa-core Snapdragon 665 à 2,0 GHz associé à des options de RAM de 4 Go et 6 Go. Le Mi A3 n’aura pas le support NFC et est livré avec une batterie de 4,030mAh avec un support de charge rapide de 18W.

Le Redmi K20 Pro a reçu une baisse de prix et se vendra désormais à 19 999. Venir sur le smartphone Mi A3 Android One, qui a commencé à recevoir la dernière mise à jour Android 10 est maintenant disponible à Rs 11,999.