Redmi K30 4G pourrait être renommé en tant que téléphone de la série Poco F2

La marque Poco de Xiaomi (connue sous le nom de Pocophone en dehors de l’Inde) a fait des vagues il y a quelques jours lorsqu’elle a annoncé son intention de revenir dans le jeu mobile en 2020.

Le seul téléphone de la marque est le Poco F1 bien reçu de 2018, et il devrait livrer le Poco F2 en 2020. Maintenant, 91mobiles a découvert une liste pour un nouvel appareil Poco sur le site Web du Bureau for Indian Standards (BIS). Un coup d’œil rapide sur le numéro de modèle montre que ce nouveau téléphone n’est peut-être pas tout neuf.

La liste BIS révèle un smartphone Poco avec le numéro de modèle M1912G7BI, et cela correspond au Redmi K30 4G. Les listes chinoises du Redmi K30 4G confirment qu’il propose les numéros de modèle M1912G7BC et M1912G7BE.

Xiaomi a une longue tradition d’utilisation de la dernière lettre du numéro de modèle pour indiquer le marché cible, avec «C» et «E» pointant respectivement vers les modèles chinois et européens. Par conséquent, le «I» dans le nouveau numéro de modèle pointe probablement vers la région indienne.

Xiaomi en 2020: prêt à relever le défi

2019 a été une année intéressante pour Xiaomi. Pendant la majeure partie de son histoire, la société a été relativement incontestée dans le segment de l’optimisation des ressources. En dehors de quelques tentatives d’échappée pour augmenter la valeur…

Nous ne savons pas si le Redmi K30 4G sera la base du Poco F2 ou d’un autre appareil, mais il relève clairement de la bannière Poco selon la liste BIS. Et quand cela arrive, vous pouvez vous attendre à un processeur Snapdragon 730G milieu de gamme supérieur, 6 Go à 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage extensible et une batterie de 4500 mAh.

Le Redmi K30 4G intègre également un écran LCD FHD + 120 Hz (6,67 pouces), un scanner d’empreintes digitales latéral, un port pour casque et une double découpe pour un couplage de capteur de 20 MP / 2 MP. En parlant de caméras, l’appareil Xiaomi propose une configuration de caméra arrière quadruple comprenant une caméra principale 64MP, un capteur ultra-large 8MP, une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP.

Cet appareil commence à ~ 225 $ en Chine, donc nous pouvons probablement nous attendre à un prix similaire (sinon légèrement plus élevé) lorsque le téléphone arrivera finalement en Inde.

Achèteriez-vous un téléphone Redmi K30 ou Poco à ce prix?