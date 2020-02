Redmi K30 Pro arrivera le mois prochain avec une caméra selfie pop-up, prise en charge 5G

En décembre de l’année dernière, la sous-marque Redmi de Xiaomi a lancé le Redmi K30 avec des caméras à double perforation et un écran de 120 Hz. La société a annoncé sur Weibo qu’elle allait retirer le Redmi K30 Pro en mars.

L’affiche partagée sur Weibo par la société suggère aujourd’hui que le Redmi K30 Pro comportera une caméra selfie pop-up comme le Redmi K20 Pro, au lieu de la découpe de perforation ovale du Redmi K30. Bien que Redmi n’ait pas encore révélé de spécifications clés, l’affiche confirme que le produit phare à venir offrira une connectivité 5G.

Selon les rumeurs, le Redmi K30 Pro sera alimenté par un chipset Snapdragon 865 sous le capot, avec un modem Snapdragon X55 pour la connectivité 5G. À l’arrière, il devrait avoir un réseau de quatre caméras similaire au Redmi K30 avec un capteur principal de 64 MP. Garder les lumières allumées pourrait être une grande batterie de 4700 mAh avec une charge rapide filaire de 33 W.

En plus de la Chine, le Redmi K30 Pro devrait également se diriger vers quelques marchés mondiaux. L’année dernière, le Redmi K20 Pro a été lancé sur plusieurs marchés en Europe sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro.

Un nouveau chapitre glorieux pour la technologie en #Inde! 🇮🇳

Fiers d’annoncer que le prochain téléphone #Redmi sera le premier au monde à présenter #NavIC @ isro – le système de navigation par satellite de Nation! 🛰️

Grande rencontre avec le Dr K Sivan (président #ISRO) et l’équipe pour finaliser cela! #Xiaomi ❤️ #NavICinXiaomi pic.twitter.com/GcE1EEocmL

Le directeur général de Xiaomi Inde, Manu Kumar Jain, a annoncé aujourd’hui sur Twitter que le prochain smartphone de Redmi sera le premier au monde à disposer du système de navigation par satellite ISRO Navigation with Indian Constellation (NavIC). Même s’il n’a pas confirmé le nom de l’appareil, il est possible qu’il fasse référence au Redmi K30 Pro. Le Redmi K30 standard a été renommé et lancé sous le nom de POCO X2 sur le marché indien au début du mois.

