Redmi K30 Pro: ce que nous savons jusqu’à présent

Vers la fin de 2019, la sous-marque Xiaomi Redmi a lancé le Redmi K30. La version 4G de l’appareil a frappé les magasins peu de temps après, tandis que la variante 5G est entrée en précommande début janvier. Maintenant, tous les regards sont tournés vers la prochaine itération de la série: le Redmi K30 Pro.

Comme pour la série K20 de l’année dernière, nous nous attendons à ce que le Redmi K30 Pro ressemble beaucoup à la vanille K30, mais avec quelques spécifications renforcées et quelques nouvelles fonctionnalités. Nous nous attendons également à ce que le prix soit plus élevé, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’il atteigne le territoire phare «normal» dans la mesure où cela va.

Ci-dessous, vous trouverez notre résumé des rumeurs pour le Redmi K30 Pro avec toutes les informations fiables que nous avons trouvées jusqu’à présent. Assurez-vous de mettre cette page en signet, car nous la mettrons souvent à jour avec des nouvelles et des fuites à mesure que nous nous rapprochons du lancement imminent de l’appareil.

Redmi K30 Pro: nom et date de sortie

Étant donné que Redmi a déjà lancé les Redmi K30 et Redmi K30 5G, il est à peu près acquis que la nouvelle variante à venir s’appellera Redmi K30 Pro. Cependant, Samsung a récemment changé les choses en renommant la série Samsung Galaxy S11 en série Samsung Galaxy S20, alors qui sait plus? Nous sommes prêts à parier que le K30 Pro est le nom officiel, bien que nous n’ayons pas encore de confirmation de cela.

En relation: Redmi K20 Pro Review: Est-ce le meilleur produit phare abordable?

Nous avons cependant quelques informations sur la date de sortie. Tipster Sudhashu Ambhore a tweeté que le K30 Pro sera lancé en mars 2020. Il n’y avait pas de date plus précise que cela, mais ce n’est pas trop loin, nous devrions donc avoir une date solide bientôt.

Redmi K30 Pro: Conception

Si vous tenez un Redmi K20 dans une main et un Redmi K20 Pro dans l’autre, vous ne pourrez probablement pas faire la différence entre eux. Les deux appareils ont des caméras selfie pop-up, le même corps de taille, le même écran de taille et même la même résolution d’affichage.

Comme le K20 Pro et le K20, nous ne nous attendons pas à ce que le K30 Pro soit trop différent du K30.

Dans cet esprit, nous ne nous attendons pas à ce que les Redmi K30 et Redmi K30 Pro soient très différents les uns des autres. Le Redmi K30 a abandonné la caméra selfie pop-up pour une conception de découpe d’affichage, donc le K30 Pro devrait emboîter le pas. Le système de quatre caméras à alignement vertical à l’arrière du K30 devrait également être transféré au K30 Pro, y compris la conception du miroir circulaire qui l’entoure.

Chaque appareil de la gamme Redmi K a présenté des coloris vraiment amusants, nous nous attendons donc à ce que le K30 Pro soit également disponible dans des couleurs amusantes. Le K30 est venu en bleu, rouge et violet, il n’est donc pas déraisonnable de supposer que le Redmi K30 Pro viendra dans certaines ou toutes ces couleurs.

Redmi K30 Pro: spécifications et caractéristiques

Les K20 et K20 Pro n’étaient pas très différents l’un de l’autre. Sous le capot, cependant, ils étaient très différents. Le K20 Pro présente des bosses de spécifications importantes avec ses composants internes, nous nous attendons donc à ce que le Redmi K30 Pro voit également des améliorations internes par rapport au K30.

Il est fondamentalement acquis que le K30 Pro sera livré avec le dernier et le plus grand processeur de smartphone, le Qualcomm Snapdragon 865. Le K20 Pro est venu avec le dernier Snapdragon 855 en 2019, il est donc logique pour le suivi de voir le Version 2020. Pour mémoire, le vanilla K30 a un Snapdragon 730G, une version légèrement améliorée du Snapdragon 730 du K20.

Fait intéressant, le K20 et le K20 Pro avaient des écrans Super AMOLED, tandis que le K30 a un écran LCD IPS déclassé. Il est possible que le K30 Pro ait un panneau OLED au lieu d’un panneau LCD, mais nous ne sommes pas sûrs. Le Redmi K30 dispose d’un taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz, qui n’apparaîtrait probablement pas sur un appareil comme le K30 Pro s’il dispose d’un panneau OLED, simplement en raison du faible coût que nous attendons de l’appareil. Cependant, il est tout à fait possible que le K30 Pro rejoigne le OnePlus 8 en offrant un panneau OLED avec un taux de rafraîchissement d’affichage de 120 Hz.

Si l’histoire nous a dit quelque chose, c’est que les grandes différences entre le K30 et le K30 Pro seront les spécifications internes.

Une autre caractéristique de la scie K30 a été dégradée par rapport à la série K20: le capteur d’empreintes digitales. Le K30 a un capteur d’empreintes digitales latéral tandis que le K20 et le K20 Pro ont des capteurs d’empreintes digitales intégrés. Il est très probable que le Redmi K30 Pro verra le retour du capteur à l’écran.

Il est également probable que le K30 Pro comportera certaines mises à niveau de la caméra par rapport au K30. Ce processeur Snapdragon 865, s’il atterrit dans le K30 Pro, fera une grande différence. Cependant, comme le K30 possède déjà quatre objectifs de très bonne qualité, nous ne savons pas dans quelle mesure le K30 Pro pourrait les améliorer sans augmenter considérablement le prix.

En parlant de processeur, le Snapdragon 865 est livré avec un modem 5G intégré. Cela suggère fortement qu’il n’y aura pas de versions 4G et 5G du K30 Pro. Au lieu de cela, il ne devrait y avoir qu’une seule version prenant en charge la 5G et aucune version 4G du tout.

En fin de compte, nous pensons que Redmi a déclassé certains aspects majeurs du Redmi K30 afin de s’assurer qu’il y aurait plus de différence entre celui-ci et le Redmi K30 Pro. C’était probablement un problème avec la série K20 car les variantes vanille et Pro de cette famille étaient si similaires.

Redmi K30 Pro: Prix et disponibilité

La version d’entrée de gamme du Redmi K30 coûte environ 227 $, de sorte que la variante Pro ne peut être que si chère avant qu’elle ne ressemble trop à un appareil différent du K30.

À titre de comparaison, voici les prix indiens K20 et K20 Pro:

K20: 6 Go de RAM, 64 Go de ROM – Rs. 21999 (~ 310 $) K20: 6 Go de RAM, 128 Go de ROM – Rs. 23 999 (~ 340 $) K20 Pro: 6 Go de RAM, 128 Go de ROM – 27 999 roupies (~ 406 $) K20 Pro: 8 Go de RAM, 256 Go de ROM – 30 999 roupies (~ 450 $)

De plus, voici les prix des Redmi K30 et K30 5G:

K30: 6 Go de RAM, 64 Go de ROM – 1 599 yuans chinois (~ 227 $) K30: 6 Go de RAM, 128 Go de ROM – 1 699 yuans chinois (~ 241 $) K30: 8 Go de RAM, 128 Go de ROM – 1 899 yuans chinois (~ 269 $) K30: 8 Go de RAM, 256 Go de ROM – 2 199 yuans chinois (~ 312 $) K30 5G: 6 Go de RAM, 64 Go de ROM – 1 999 yuan chinois (~ 284 $) K30 5G: 6 Go de RAM, 128 Go de ROM – 2 299 yuans chinois (~ 327 $) K30 5G: 8 Go de RAM, 128 Go de ROM – 2 599 yuans chinois (~ 370 $) K30 5G: 8 Go de RAM, 256 Go de ROM – 2 899 yuans chinois (~ 412 $)

Nous nous attendons à ce que le prix du K30 Pro tombe quelque part au-dessus du K20 Pro et du prix du K30 5G en raison du chipset amélioré, du support 5G et d’autres bosses de valeur.

En ce qui concerne la disponibilité, l’appareil sera probablement disponible en Chine et en Inde. Il est possible qu’il puisse également atterrir en Europe, mais il serait probablement renommé en tant qu’appareil Xiaomi Mi, car le K20 Pro a été rebaptisé Xiaomi Mi 9T Pro.

Voilà toutes les informations que nous avons à ce jour pour le prochain Redmi K30 Pro. Assurez-vous de mettre cette page en signet, car nous la mettrons constamment à jour à mesure que nous approchons du lancement de l’appareil!