Redmi K30 Pro devrait offrir une batterie plus grande et une charge plus rapide que le K30

Le Redmi K30 4G a fait son chemin en Inde sous le nom de Poco X2 cette semaine, mais nous entendons des rumeurs concernant un Redmi K30 Pro depuis quelques semaines maintenant.

Maintenant, la station de discussion numérique à fuite fréquente s’est rendue à Weibo pour affirmer que le Redmi K30 Pro offrira une batterie de 4700 mAh et une charge de 33 W. Si cela était confirmé, cela signifierait que l’appareil a une batterie légèrement plus grande et des vitesses de charge plus rapides que le Redmi K30 (4500 mAh et 27 W respectivement).

Station de chat numérique / Weibo

Les détails apparents de la batterie et de la charge surviennent un jour après que les développeurs XDA ont signalé que le Redmi K30 Pro offrira probablement un appareil photo 64MP. Cela a également été corroboré par Digital Chat Station hier, affirmant que le K30 Pro offrira un capteur 64MP IMX686 dans une configuration de caméra arrière quadruple. Mais le pronostiqueur Weibo a noté que la disposition des objectifs sera légèrement différente de celle du vanilla K30 / Poco X2.

XDA rapporte également qu’un prochain téléphone Redmi, qui serait le Redmi K30 Pro, est équipé d’un chipset Snapdragon 865. Tout cela est réuni pour brosser un tableau d’une expérience de niveau phare sur papier, à la fois en termes de puissance et d’autonomie.

On pense que le K30 Pro pourrait venir en Inde sous le nom de Poco F2, et cela ferait certainement un digne suivi du Poco F1 en théorie. Qu’aimeriez-vous voir du Redmi K30 Pro? Faites le nous savoir dans les commentaires!