Redmi K30 Pro est là avec un écran AMOLED sans entaille, Snapdragon 865 SoC

Redmi a dévoilé aujourd’hui le K30 Pro en Chine, trois mois après le lancement du Redmi K30. Tout comme son prédécesseur, le Redmi K30 Pro est un produit phare offrant des caractéristiques techniques impressionnantes et un design haut de gamme.

Le Redmi K30 Pro arbore un écran FHD + AMOLED de 6,67 pouces avec une luminosité maximale de 1200 nits et une prise en charge HDR10 +. Cependant, contrairement au Redmi K30 et à la plupart de ses rivaux, le K30 Pro n’est livré qu’avec un panneau de 60 Hz.

Sous le capot se trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 865, associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Dans le département de la caméra, Redmi K30 Pro arbore une configuration à quatre caméras comprenant un capteur principal Sony IMX686 64MP et un support pour l’enregistrement vidéo 8K. La configuration comprend également un objectif macro 13MP ultra-large, 2MP et un téléobjectif 5MP.

Alors que le K30 Pro n’offre pas de capacités de zoom impressionnantes, le K30 Pro Zoom Edition dispose d’un téléobjectif 8MP avec un zoom hybride jusqu’à 30x. En ce qui concerne les selfies, le K30 Pro et le K30 Pro Zoom Edition sont livrés avec une caméra pop-up 20MP. Certaines des autres caractéristiques clés du Redmi K30 Pro incluent une batterie de 4700 mAh avec une charge rapide de 33 W, une prise en charge Wi-Fi 6, une résistance à l’eau IP53 et une prise casque.

En Chine, le Redmi K30 Pro commence à 2999 yuans (425 $) pour la version de base avec la version 6 Go / 128 Go. La K30 Pro Zoom Edition, d’autre part, est au prix de 3 999 yuans (565 $) pour la version 8 Go / 256 Go. Bien que Redmi n’ait encore confirmé aucun plan de lancement du K30 Pro sur les marchés mondiaux, nous nous attendons à ce qu’il se rende en Inde et sélectionne des marchés à travers l’Europe dans un proche avenir.

