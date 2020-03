Redmi Note 9 Pro aura des caméras quad 48MP et une batterie 5020mAh, dit une fuite

La sous-marque Redmi de Xiaomi avait annoncé plus tôt ce mois-ci que la série Redmi Note 9 fera ses débuts en Inde lors d’un événement en ligne uniquement le 12 mars. Avant le lancement du téléphone, le bélier Ishan Agarwal a révélé certaines des caractéristiques techniques clés de la prochaine Redmi Note 9 Pro.

Peut confirmer les spécifications de # RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4 Go + 64 Go et 6 Go + 128 Go.

-6,67 “FHD + 20: 9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, batterie 5020mAH, charge 18W pic.twitter.com/0yk5hWxEwm

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 9 mars 2020

Selon Agarwal, le Redmi Note 9 Pro arrivera avec un écran FHD + de 6,67 pouces arborant un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une découpe perforée abritant une caméra selfie 16MP. Sous le capot, il sera alimenté par un chipset Snapdragon 720G, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le prochain téléphone économique devrait avoir une matrice de quatre caméras à l’arrière, dotée d’un capteur principal de 48 MP. Il aura également un objectif ultra grand-angle 8MP, un objectif macro 5MP et un appareil photo en profondeur. Garder les lumières allumées sera une batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 18 W. En ce qui concerne les options de couleur, Agarwal affirme que le Redmi Note 9 Pro sera offert en bleu Aurora, blanc glacier et noir interstellaire.

Si cette fuite est exacte, le Redmi Note 9 Pro ne sera qu’une mise à niveau mineure par rapport au Redmi Note 8 Pro dans la plupart des domaines. Et le Redmi Note 8 Pro aura en fait un léger avantage dans le domaine de la caméra, grâce à son capteur principal 64MP de résolution plus élevée. Le Realme 6 Pro, qui a été lancé la semaine dernière, est également livré avec un système à quatre caméras de 64 mégapixels et intègre un écran à 90 Hz.

