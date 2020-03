Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 9 Pro Max: Lequel choisir?

La ligne Redmi Note a toujours été un succès et est largement responsable du succès de Xiaomi sur des marchés comme l’Inde. Le rapport qualité-prix, les bonnes spécifications et les capacités d’imagerie impressionnantes sont restés longtemps les marques de commerce de la série.

Cette année aussi, les Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max respectent la même formule gagnante. Les deux téléphones sont très similaires en termes de spécifications, bien qu’il y ait quelques exceptions notables.

Comment les deux frères et sœurs se comparent-ils et lequel est la meilleure option pour vous? Découvrons dans cet aperçu la comparaison des spécifications du Xiaomi Redmi Note 9 Pro et du Redmi Note 9 Pro Max.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 9 Pro Max: Spécifications

Spécifications LCD Xiaomi Redmi Note 9 ProXiaomi Redmi Note 9 Pro MaxDisplay6.67 pouces IPS LCD

Résolution 1080 x 2400

Format d’image 20: 9

Écran LCD Corning Gorilla Glass 56,67 pouces IPS

Résolution 1080 x 2400

Format d’image 20: 9

Corning Gorilla Glass 5ProcessorOcta-core Qualcomm

Snapdragon 720G

Adreno 618Octa-core Qualcomm

Snapdragon 720G

Adreno 618RAM4 / 6GB6 / 8GBStorage64 / 128GB

Extensible jusqu’à 512 Go64 / 128 Go

Extensible jusqu’à 512GBCameras16MP caméra frontale

Caméra arrière:

48MP (large)

8MP (ultra-large)

5MP (macro)

2MP (profondeur)

Caméra frontale 32MP

Caméra arrière:

64MP (large)

8MP (ultra-large)

5MP (macro)

2MP (profondeur)

Batterie5,020mAh5,020mAhLogicielAndroid 10 basé sur MIUI 11Android 10 basé sur MIUI 11Dimensions165,8 x 76,7 x 8,8 mm

209 g 165,5 x 76,7 x 8,8 mm

209gPrix Rs 12 999 (4 Go / 64 Go)

Rs 15,999 (6 Go / 128 Go) Rs 14 999 (6 Go / 64 Go)

Rs 16,999 (6 Go / 128 Go)

Rs 18,999 (8 Go / 128 Go)

Deux d’une sorte

Xiaomi

Comme vous pouvez le voir dans la feuille de comparaison ci-dessus, les Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max ne sont pas si différents les uns des autres. Vous pouvez vous attendre à des performances comparables des deux téléphones, car tous deux arborent le chipset Qualcomm Snapdragon 720G.

La configuration de la caméra est ce qui distingue les deux nouveaux téléphones Redmi Note. Alors que le Redmi Note 9 Pro standard dispose d’un capteur Samsung ISOCELL Bright GM2 48MP, le Redmi Note 9 Pro Max obtient un capteur Samsung ISOCELL Bright GW1 64MP. Sinon, vous obtenez toujours un appareil photo ultra-large 8MP (champ de vision de 119 degrés), un objectif macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP.

Les caméras selfie des deux téléphones sont logées dans un trou perforé. Le vanilla Note 9 Pro obtient un vivaneau 16MP, tandis que le Max a un tireur 32MP. Il existe également un mode nuit, un mode de prise de vue et RAW, et les deux peuvent capturer des vidéos 1080p à 30 images par seconde.

Nous voyons cependant quelques compromis dans le Redmi Note 9 Pro par rapport au modèle Max, comme un modèle de base de 4 Go de RAM (avec une option pour 6 Go de RAM) et une charge rapide de 18 W au lieu de 33 W.

Cependant, la taille de la batterie, l’affichage, la conception et le logiciel sont exactement les mêmes sur les deux téléphones Redmi Note.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 9 Pro Max: Prix

Le prix est l’endroit où les choses deviennent intéressantes, car c’est toujours le facteur décisif entre deux téléphones de la même série.

Le Redmi Note 9 Pro coûte Rs 12 999 (~ 175 $) pour la variante 4 Go / 64 Go et Rs 15 999 (~ 215 $) pour l’option 6 Go / 128 Go.

Pendant ce temps, le Redmi Note 9 Pro Max est au prix de Rs 14,999 (~ 202 $) pour le modèle 6 Go / 64 Go, Rs 16 999 (~ $ 229) pour l’option 6 Go / 128 Go et Rs 18 999 (~ 256 $) pour la variante 8 Go / 128 Go .

Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 9 Pro Max: Verdict

La différence de prix entre les deux modèles de base est minime et réduit encore plus entre le Note 9 Pro haut de gamme et le Pro Max milieu de gamme.

Étant donné que leurs spécifications sont en grande partie les mêmes et que la différence de prix n’est pas si énorme, il serait logique d’obtenir le Redmi Note 9 Pro Max pour ses capteurs de caméra supérieurs, ce peu de RAM supplémentaire et une charge plus rapide.

Si vos options se situent entre le haut de gamme 9 Pro et 9 Pro Max, l’écart de prix augmente encore un peu. Dans ce cas, vous n’aurez qu’à décider dans quelle mesure la configuration supérieure de la caméra et la charge plus rapide vous importent. Si vous êtes satisfait d’un appareil photo 48MP et d’une charge 18W, optez pour le Note 9 Pro avec 6 Go de RAM. Sinon, vous pouvez toujours obtenir la version 6 Go de RAM du Pro Max pour seulement Rs 1,000 (~ 13 $) de plus.

Le Redmi Note 9 est maintenant disponible tandis que le Redmi Note 9 Max sera mis en vente pour la première fois le 25 mars sur Amazon Inde.

Vous recherchez plus d’options au-delà de la série Xiaomi Redmi Note 9 Pro? Consultez notre liste des meilleurs téléphones de moins de 20 000 roupies en Inde.