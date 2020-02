Redmi Power Bank bientôt disponible? Le Tweet crypté de Redmi laisse entendre

Xiaomi India s’est imposée comme l’une des plus grandes marques technologiques à surveiller. Avec de nouveaux produits abordables mais premium qu’ils lancent sur le marché chaque année. Redmi, la sous-marque de Xiaomi, est devenue l’une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide ici en Inde et dans le monde.

Redmi a publié une courte vidéo cryptique de 18 secondes sur Twitter présentant ce qui semble être son prochain produit. Même Manu Kumar Jain, vice-président mondial de Xiaomi et directeur général de Xiaomi India, a publié la même vidéo indiquant que, quel que soit le nouvel appareil que la société envisage de commercialiser, il sera également commercialisé en Inde plus tôt.

Comme mentionné ci-dessus, le tweet est cryptique et rien de concret ne peut être déchiffré à travers la vidéo. La vidéo montre une sorte d’appareil de couleur gris / noir.

Les internautes ont immédiatement relevé le défi et tenté de deviner ce que pourrait être le nouvel appareil. Certains utilisateurs pensent que le nouvel appareil pourrait être le nouveau Redmibook. Cette supposition a été rejetée par la poignée Twitter officielle de Xiaomi, car elle a précisé qu’ils ne disposaient d’aucune information concernant le nouveau Redmibook.

La couleur ou la taille suggèrent que l’appareil, qui est la banque d’alimentation Redmi prévue, ne peut pas être le nouveau téléviseur intelligent Redmi, et l’appareil est trop grand pour qu’il soit une montre intelligente.

Selon toute probabilité, Redmi mettra sa nouvelle banque d’alimentation sur le marché. La forme et la taille indiquées dans le teaser correspondent certainement au profil.

Cependant, l’absence totale de fil attaché à l’appareil peut signifier que la nouvelle banque d’alimentation Redmi probable serait une banque d’alimentation de charge sans fil. S’il s’agit bien d’un power-bank sans fil, il en sera certainement un avec une batterie haute capacité, avec plus de 20000mAh de capacité.

Le Tweet n’a rien révélé d’autre sur le nouvel appareil. Espérons que Redmi annoncera officiellement l’appareil dans quelques jours.

Rs. 899

Rs. 1 199

en stock

Flipkart