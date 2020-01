Redmi smartwatch est en marche et passe la certification en Inde

Xiaomi

Xiaomi a lancé sa première smartwatch l’année dernière dans la Mi Watch, un clone d’Apple Watch plutôt flagrant exécutant WearOS et MIUI. La sous-marque Redmi de l’entreprise n’est pas du genre à être laissée de côté, car elle fonctionne apparemment aussi sur une montre intelligente.

FoneArena a repéré une liste pour une smartwatch Redmi sur le site Web du Bureau des normes indiennes (BIS). La liste confirme un numéro de modèle HMSH01GE, mais nous n’avons pas d’autres détails pour continuer. Pourtant, le fait que l’appareil ait été répertorié en ligne suggère qu’une date de lancement indienne ne peut pas être loin maintenant.

Il n’y a pas de mot si la Redmi Watch est la Mi Watch avec un nouveau nom ou s’il s’agit d’un nouveau modèle. Mais si la première montre est une indication, alors nous pouvons probablement nous attendre à la peau MIUI de Xiaomi sur WearOS.

La Mi Watch offrait également une couronne rotative, un écran AMOLED de 1,78 pouces, une surveillance de la fréquence cardiaque, une connectivité 4G, une connexion Wi-Fi, NFC et Bluetooth. Les autres spécifications incluent le processeur Snapdragon Wear 3100, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage et une batterie de 570 mAh.

Espérons que la Redmi Watch parvienne à intégrer la plupart de cette fiche technique tout en modifiant la conception de l’Apple Watch / Mi Watch. Qu’aimeriez-vous voir d’une montre connectée de marque Redmi? Donnez-nous votre avis ci-dessous!