Réflexions sur l’Apple Watch Series 5 (et watchOS 6)

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 367

Ce n’est pas un secret, je suis un fanboy d’Apple Watch. Je l’ai dit dans mon examen de l’Apple Watch de première génération en 2015. Et, en 2018, j’ai qualifié l’Apple Watch Series 3 de «indispensable», en disant qu ‘«aucune montre analogique ne se rapprochera jamais».

Avant de vous dire à quel point j’aime la dernière Apple Watch, voici un peu de contexte: j’aime les montres-bracelets analogiques. Avant d’obtenir ma première Apple Watch, j’aimais porter différentes montres pour différentes occasions et j’en ai collectionné plus d’une douzaine au fil des ans. Je ne pensais tout simplement pas que je serais heureux de devoir porter la même montre tous les jours.

J’avais tort. Je n’ai pas porté de montre mécanique depuis que j’ai acheté la première Apple Watch en 2015.

5 ans et 4 montres Apple plus tard, je me sens toujours comme un imbécile qui parle à mon poignet en public – lors d’un appel téléphonique ou dictant un iMessage – mais c’est tellement amusant (et tellement cool), je m’en fiche.

Ce que j’aime dans la série 5

Bien qu’il n’y ait rien de mal avec ma montre Apple Series 4, la série 5 avait plusieurs fonctionnalités que je trouvais séduisantes. D’abord et avant tout, l’écran Always-On Retina, qui résout l’une de mes bêtes noires: devoir bouger mon poignet ou toucher le cadran de la montre pour voir l’heure ou d’autres informations (et il y a beaucoup d’autres informations disponibles). Regarder mon poignet et voir le cadran de la montre sans le toucher ni agiter ma main pour le réveiller fut une révélation.

Deuxièmement, et presque aussi important, même avec un écran Always-On Retina, la batterie de la série 5 dure plus longtemps. J’ai souvent trouvé mon Apple Watch Series 4 à court de jus en fin d’après-midi ou en début de soirée. Ma série 5, en revanche, a généralement 30 ou 40% lorsqu’elle se met sur le chargeur au coucher.

La mienne est une Apple Watch Series 5 avec GPS + Cellular (499 $), donc je paie 10 $ de plus par mois (à T-Mobile) pour son forfait de données. Mais cela vaut la peine pour moi de pouvoir laisser mon iPhone à la maison lorsque je promène le chien, que je marche, que je nage ou que je fasse presque n’importe quoi.

Et comme la série 5 est étanche à 50 mètres, je n’ai pas à m’en soucier lorsque je prends une douche ou que je nage.

Ce que j’aime à propos de watchOS 6

Deux autres choses que j’aime dans mon Apple Watch qui ne sont pas exclusives à la série 5:

L’un utilise la montre comme un déclencheur à distance pour mon appareil photo iPhone. La montre affiche un aperçu afin que je puisse déclencher l’obturateur à distance jusqu’à 30 pieds de distance.

Et deux est la nouvelle application Noise (dans watchOS 6), qui m’alerte lorsque le bruit ambiant atteint 90 décibels. Je ne savais pas combien ou combien de fois j’avais besoin d’une protection auditive; avoir une montre qui surveille le bruit ambiant et m’avertit si elle est trop forte n’a pas de prix.