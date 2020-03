Régalez vos yeux des entrailles du Galaxy S20 Ultra, grâce à ce démontage

Le Galaxy S20 Ultra de Samsung est peut-être “trop ​​une bonne chose”, mais ce qu’il n’est pas est facilement réparable. C’est selon les gens d’iFixit, qui n’ont donné au téléphone que 3 sur 10 dans leur score de réparabilité.

En particulier, les maestros de réparation du téléphone ont critiqué la conception intérieure complexe du téléphone, ce qui, selon eux, signifiait que “les réparations d’écran trop courantes nécessitent soit un démontage complet, soit le remplacement de la moitié du téléphone”. De plus, la batterie est collée et iFixit n’a pas aimé que “chaque réparation commence par un décollage minutieux du couvercle arrière en verre fragile”.

Mais ce n’est probablement pas pourquoi vous êtes ici. Vous voulez voir les entrailles du téléphone en plein écran, alors c’est parti:

Le téléphone est, bien entendu, le gigantesque appareil photo 108MP et les capacités de zoom spatial 100X du téléphone. Comment Samsung a-t-il pu réaliser l’exploit? Voici ce qu’iFixit a trouvé:

Comment insérer une pile d’objectifs zoom dans un smartphone de seulement 8,8 mm d’épaisseur? Samsung dit: tournez-le sur le côté. Au lieu de focaliser votre image directement sur le capteur, cet appareil photo utilise un prisme pour faire rebondir la lumière latéralement à un angle de 90 degrés.

C’est certainement impressionnant! Après avoir traversé le prisme – qui a son propre stabilisateur d’image optique – l’image passe à travers une boîte coulissante remplie de zoom, et frappe finalement le capteur monté au bout du tunnel.

L’appareil photo, par exemple, couvre deux fois plus d’espace que le capteur principal de l’iPhone 11.

Le téléphone dispose également d’un assortiment de 13 puces différentes, la plupart fabriquées par Qualcomm. Le point culminant parmi eux, bien sûr, est le Snapdragon 865, au sommet duquel se trouve le module RAM LPDDR5 de 12 Go.

Pour résumer le tout, le Galaxy S20 Ultra est l’un des téléphones les plus puissants (et les plus chers) que vous pouvez acheter en ce moment. Il a également un savoir-faire et des composants exquis; ne vous attendez pas à ce qu’il soit facile à réparer par vous-même.