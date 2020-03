Regardez 80 minutes de bêtises «Seinfeld» inédites qui se sont présentées en ligne – .

Une collection récemment découverte de 80 minutes de bêtises Seinfeld que la plupart des gens n’ont jamais vues auparavant est maintenant disponible pour regarder sur YouTube.

Les 180 épisodes de la sitcom NBC classique avec Jerry Seinfeld seront diffusés sur Netflix à partir de 2021.

Le maintien de notre raison va être si important dans les jours et les semaines à venir alors que la lutte contre le coronavirus se poursuit et que nous restons tous accroupis à la maison pour réduire la propagation communautaire du virus.

Écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo et regarder la télévision et des films aidera, espérons-le, tout le monde à garder le moral – et c’est dans ce sens que plus d’une heure de bêtises de Seinfeld que la plupart des gens n’ont jamais vues auparavant vient d’être redécouverte. Le YouTuber qui a posté ces bêtisiers, que vous pouvez regarder dans le clip ci-dessus, explique dans la boîte de description associée à la vidéo qu’ils proviennent d’un DVD qu’il a trouvé dans une brocante.

Il parle un peu plus de la découverte comique là-bas:

«Il avait une pochette de DVD clairement faite maison et un DVD non marqué à l’intérieur. La qualité de la vidéo est plutôt moche, mais la plupart de ces bêtisiers ne sont pas devenus les bobines officielles des baffles de Seinfeld DVD. Pour une raison mystérieuse, YouTube a désactivé les commentaires sur cette vidéo. Pardon! Cette vidéo a été extraite d’un DVD produit en 2000, et se compose de bêtisiers invisibles et de prises de plusieurs saisons de Seinfeld. Je soupçonne que ce DVD était une copie bootleg d’un disque de bêtisier de Seinfeld distribué aux acteurs et à l’équipe peu après la fin de la série. »

Pour rappel, les 180 épisodes de Seinfeld feront leurs débuts sur Netflix à partir de 2021. “Seinfeld est la comédie télévisée par rapport à laquelle toutes les comédies télévisées sont mesurées”, a déclaré Ted Sarandos, responsable du contenu de Netflix, dans un communiqué au moment de l’annonce de l’accord. «Il est aussi frais et amusant que jamais et sera disponible pour la première fois dans le monde en 4K. Nous avons hâte d’accueillir Jerry, Elaine, George et Kramer dans leur nouvelle maison mondiale sur Netflix. “

Alors que les émissions comme The Office and Friends ont sans doute plus de fans hardcore, Netflix se rend certainement compte de l’importance d’avoir un contenu familier que les abonnés aiment regarder à plusieurs reprises. Les séances de boulimie sont particulièrement parfaites pour les émissions avec de courts épisodes qui s’étendent sur de longues saisons. De plus, la sécurisation des droits de Seinfeld a incontestablement été une énorme victoire pour Netflix, même si l’émission a été suspendue pendant plus de 20 ans à ce stade et peut facilement être trouvée dans la syndication.

C’est aussi une victoire pour le spectateur moyen. Comme nous l’avons noté ci-dessus, le coronavirus détruit inexorablement une grande partie de notre vie quotidienne et de nos routines au moment où de petites étincelles de joie seront d’autant plus importantes, quand et où nous pouvons les trouver.

