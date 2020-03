Regardez ce flic de casque de coronavirus fou porter pour effrayer les briseurs de quarantaine – .

Le confinement du coronavirus en Inde a contraint un policier à porter un casque en forme de virus pour faire passer son message.

Le casque a la forme du virus, et l’agent Rajesh Babu l’utilise pour avertir les navetteurs du danger d’ignorer les ordres de distanciation sociale.

La pandémie a fait près de 30 morts en Inde et plus de 1 000 personnes sont infectées.

La police en Inde a du mal à empêcher les gens de quitter leur domicile et à briser le verrouillage national actuellement en place pour protéger les citoyens contre la nouvelle pandémie de coronavirus. Le virus se propage rapidement dans le pays de plus de 1,3 milliard de personnes. Maintenant, un officier a mis au point sa propre technique pour capter l’attention des piétons et des navetteurs: un casque de coronavirus.

Comme le rapporte ., Rajesh Babu de Chennai, en Inde, porte maintenant un casque de moto recouvert de peinture rouge et des pointes arrondies lors de ses tournées quotidiennes. Le casque, qui a été conçu par un artiste local, ressemble au coronavirus, et Babu l’utilise comme un outil pour attirer l’attention des voyageurs qui ne semblent pas penser que la pandémie est un gros problème.

L’Inde a institué un verrouillage de trois semaines dans l’espoir de freiner la propagation du virus. La pandémie a déjà fait au moins 27 morts et infecté plus de 1000 personnes dans le pays, mais ces chiffres officiels peuvent être bien inférieurs au nombre réel de cas, car l’Inde, ainsi que de nombreux autres pays, a eu du mal à déployer des tests.

Faire en sorte que 1,3 milliard de personnes restent sur place serait un défi partout, mais le bref délai avec lequel le verrouillage a été mis en place – les citoyens ont eu moins d’une journée pour se préparer – semble avoir contraint beaucoup de personnes à quitter leur domicile malgré les risques.

La police, comme Babu, travaille aux postes de contrôle pour parler à ceux qui sont toujours dehors, les exhortant à rester à l’intérieur pour leur propre sécurité et pour le plus grand bien. Comme on pouvait s’y attendre, le casque de Babu est un vrai succès, et bien qu’il soit indéniablement effrayant, il a apparemment l’effet escompté.

La pandémie, qui a commencé comme une petite épidémie en Chine à la fin de 2019, a rapidement fait le tour du monde et contraint de nombreux pays à prendre des mesures extrêmes. Le confinement intense de la Chine dans la province de Wuhan, qui était considérée comme l’épicentre de l’épidémie, semble avoir contribué à ralentir la propagation dans le pays, et les responsables y passent maintenant une grande partie de leur temps à traquer des clusters plus petits pour éviter une résurgence.

Pendant ce temps, des pays comme l’Italie et l’Espagne ont vu un grand nombre de patients infectés inonder les hôpitaux et forcer les médecins et les infirmières à prendre des décisions difficiles. Les fournitures médicales dans de nombreuses régions des États-Unis sont difficiles à trouver, et des choses simples comme de nouveaux masques et robes sont maintenant des trésors.

Des commandes d’abris sur place sont en place dans de nombreux États, bien que certains voient le nombre de patients infectés augmenter plus lentement que d’autres. La ville de New York a connu le pire, avec d’énormes pics de tests positifs, mais la ville fait également un travail remarquable en suivant les ordres de distanciation sociale et ces mesures devraient, espérons-le, commencer à porter leurs fruits plus tôt que tard.

Suivre ces directives est notre meilleur pari pour vaincre la pandémie sans vaccin disponible. Il faudra probablement au moins un an avant que de tels médicaments préventifs soient disponibles. En attendant, gardez vos distances et faites de votre mieux pour suivre les conseils d’experts et de scientifiques de la santé.

