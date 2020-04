Regardez des films n’importe où avec le projecteur portable Anker Nebula Mars II en vente pour 350 $

Le projecteur de cinéma maison portable Anker Nebula Mars II est tombé à 349,99 $ chez Woot. L’accord d’aujourd’hui correspond à un prix que nous avons vu fin mars, et cet accord était également sur Woot. Le problème avec Woot est que ces offres ont une offre très limitée et ne durent que peu de temps. L’autre n’a pas duré un jour, et celui-ci non plus. Saisissez-le pendant que vous le pouvez, car le projecteur coûte 480 $ partout ailleurs où il est vendu.

Utilisez votre abonnement Amazon Prime pour bénéficier de la livraison gratuite sur Woot, sinon vous devrez payer des frais fixes obligatoires. Comme la plupart des endroits, l’expédition de Woot a été retardée par les problèmes mondiaux actuels, vous devrez donc probablement être un peu patient pour celui-ci.

Grande vente d’un jour

Projecteur de cinéma maison portable Anker Nebula Mars II

Correspond à une vente que nous avons vue il y a un peu plus d’une semaine et qui s’est également rapidement soldée. Projette une vidéo 720p avec une image de 30 à 150 pouces. A deux pilotes audio 10W. Comprend Android 7.1 pour que vous puissiez diffuser à partir de YouTube, Netflix et plus encore. Luminosité de 300 lumens ANSI.

349,99 $ 480,00 $ 130 $ de rabais

Le Nebula Mars II peut créer une image HD jusqu’à une résolution de 1280 x 720 avec la technologie DLP IntelliBright pour une image claire. Cette image peut couvrir une zone comprise entre 30 et 150 pouces de large. Si vous n’avez pas d’écran de projection à utiliser, trouvez le mur de nettoyage le plus blanc sur lequel vous pouvez projeter votre film. Les deux pilotes audio 10 W sont suffisamment puissants pour générer un son stéréo en plein essor afin que tout le monde dans la région puisse entendre toute l’action.

Posez le projecteur où vous le souhaitez, à n’importe quelle distance ou angle, et obtenez une image de mise au point automatique en une seconde. Il existe également des commandes manuelles pour des choses comme la correction trapézoïdale horizontale et verticale afin que vous puissiez obtenir l’image la plus stable possible, quelle que soit la surface que vous utilisez.

Le projecteur dispose également d’Android 7.1 intégré pour que vous puissiez exécuter des applications de streaming et multimédias comme Netflix, YouTube, etc. Vous aurez besoin de cet accès car beaucoup de ces services, comme Hulu, ne se permettent pas d’être diffusés à l’écran d’un appareil vers un projecteur comme celui-ci. Par rapport au modèle d’origine, le Mars II ajoute une heure de fonctionnement supplémentaire, la fonction de mise au point automatique mentionnée ci-dessus, et est livrée avec un prix inférieur.

