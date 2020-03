Regardez Frozen 2 sur Disney Plus à partir de dimanche, trois mois plus tôt

Si vous êtes coincé à la maison en raison de l’épidémie de coronavirus, vous cherchez probablement quelque chose à diffuser sur votre téléviseur ou votre téléphone. Si tel est le cas, Disney vient de faire votre week-end. La société vient d’annoncer qu’elle ajoutera Frozen 2 sur Disney Plus à partir du dimanche 15 mars.

C’est environ trois mois avant ce que Disney devait faire avec cette suite 2019 très populaire de la comédie musicale à succès. En effet, il vient de sortir sur les plates-formes de magasins numériques le 11 février et sur DVD et Blu-Ray le 25 février. Dans un communiqué de presse annonçant la décision surprise de placer Frozen 2 sur Disney Plus si tôt, le PDG de Disney récemment installé, Bob Chapek, a déclaré que le film avait «captivé le public du monde entier à travers ses thèmes puissants de persévérance et l’importance de la famille, des messages qui sont incroyablement pertinents à cette époque. . . “

Le mot «coronavirus» n’était pas mentionné dans le communiqué de presse. Cependant, il semble assez clair que la société voulait donner aux abonnés Disney Plus un peu plus de joie pendant cette période difficile. Il est probable que Disney laissera des millions de dollars de revenus numériques, DVD et Blu-Ray du film sur la table en publiant Frozen 2 dès le début de son service de streaming récemment lancé.

Quand puis-je regarder Frozen 2 sur Disney Plus?

Frozen 2 sur Disney Plus sera d’abord disponible en HD aux États-Unis le 15 mars. Il sera ajouté aux abonnés au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande le mardi 17 mars. C’est également le jour où la version UHD de le film sera disponible en streaming.

